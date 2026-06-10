Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στις πτήσεις - Ο λόγος

Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε πτήσεις έρχονται οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αρκετές πτήσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από το προγραμματισμένο τους ωράριο με τις καθυστερήσεις να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, επηρεάζοντας δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε προγραμματισμένη επιθεώρηση των συστημάτων ραδιοβοήθησης του αεροδρομίου.

Πρόκειται για τα συστήματα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη κατά την προσέγγιση και την απογείωση από το αεροδρόμιο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεπερνούν τη μία ώρα.