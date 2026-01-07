Αεροδρόμια: Τα τρία, πιθανά σενάρια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Για τρίτη, συνεχή φορά συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή, που συστάθηκε για τη διερεύνηση του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών την περασμένη Κυριακή, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια και να καθηλωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Η αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως έχει καταλήξει σε κάποια πιθανά σενάρια για τα όσα έγιναν την Κυριακή, την ώρα που η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών έχει διατάξει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Τσίτουρα, εξετάζει μεταξύ άλλων τις εξής περιπτώσεις:

Να υπήρξε πρόβλημα στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή, κάτι που συνεπάγεται είτε βλάβη στην οπτική ίνα της γραμμής, είτε πρόβλημα στη μετάδοση δεδομένων. Άξιο αναφοράς είναι ότι απώλεια δεδομένων εντοπίστηκε και στις 19 Αυγούστου στο τερματικό ραντάρ, στον Λόφο Μερέντα της Αττικής, μετά από αστοχία ανταλλακτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του ανταλλακτικού χωρίς, όμως, να έχει παραδοθεί ακόμη

Το δεύτερο σενάριο , που εξετάζεται, είναι να εκδηλώθηκε δυσλειτουργία στο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο εξετάζεται με το πρώτο σενάριο, αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ

Καταληκτικά, διερευνήθηκε γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία το εφεδρικό σύστημα, που λειτουργεί με ξεχωριστές κεραίες εκπομπής και λήψης.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, εάν ισχύει ότι οι πομποί του κυρίου συστήματος μπλόκαραν αυτούς του εφεδρικού, αυτό μεταφράζεται ότι για να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο, πρέπει να απενεργοποιηθεί το πρώτο.

Όσονα φορά στο σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, έχει απομακρυνθεί από τις αρμόδιες αρχές.