Αεροδρόμια: Εισαγγελική έρευνα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών προκάλεσαν τα προβλήματα στα αεροδρόμια χθες και το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χάος που προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, αλλά και το πώς προκλήθηκαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως σε τεχνική δυσλειτουργία και όχι σε εξωτερική απειλή συγκλίνουν, μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σοβαρό περιστατικό που καθήλωσε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου τις πτήσεις στο έδαφος και οδήγησε σε εκτεταμένους περιορισμούς- νκαι κατά περιόδους σε πλήρη αναστολή- των αερομεταφορών στο ελληνικό FIR.

Παρότι οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για «παρεμβολές» στις συχνότητες του εναέριου χώρου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εξωτερικής επέμβασης, τα σενάρια περί κυβερνοεπίθεσης ή ασύμμετρης απειλής φαίνεται πλέον να απομακρύνονται. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τόσο μέσω εξειδικευμένων πτήσεων επιτήρησης συχνοτήτων όσο και από την ανάλυση των καταγραφών (logs και φασμάτων), δεν προέκυψαν ενδείξεις εξωτερικής παρεμβολής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρμόδιοι, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας άκουγαν παρεμβολές στις συχνότητες, ωστόσο, το κρίσιμο πρόβλημα δεν ήταν η λήψη των μηνυμάτων από τα αεροσκάφη, αλλά η αδυναμία μετάδοσης των μηνυμάτων από τους ίδιους, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η δυσλειτουργία εντοπίζεται εντός του συστήματος.

ΕΔΕ για τα προβλήματα στα αεροδρόμια

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στο ΕΡΤnews, για τα προβλήματα με τον «θόρυβο» σε πολλαπλές συχνότητες που επηρέασαν τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, «Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε χαρακτηριστικά στο σχετικό ερώτημα των δημοσιογράφων.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Επίσης, ο Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα».

«Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.