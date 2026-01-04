Αεροδρόμια: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα - Για «μαζική παρεμβολή» στις συχνότητες κάνει λόγο η ΥΠΑ

Αποκαταστάθηκε πλήρως η τεχνική βλάβη που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στα αεροδρόμια της χώρας και την ακύρωση του συνόλου των πτήσεων.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οι συχνότητες και οι τηλεφωνικές γραμμές επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00, ενώ η ροή της εναέριας κυκλοφορίας κανονικοποιήθηκε στις 17:45.

Με την εμφάνιση της βλάβης, ενημερώθηκαν άμεσα η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ελέγχων, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τεχνική βλάβη σε κεραία στα Γεράνεια Όρη, η οποία εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανέφερε ότι καταγράφηκε μαζική παρεμβολή σχεδόν στο σύνολο των ραδιοσυχνοτήτων του FIR Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Όπως διευκρινίζεται, ο θόρυβος στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς και ακούσιας εκπομπής.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, διερεύνησε περαιτέρω το περιστατικό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε εξωτερική παρεμβολή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το φαινόμενο ενδέχεται να προκλήθηκε ακόμη και από αστοχία υλικού, όπως βλάβη σε πλακέτα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικό συντονισμό και εκτεταμένη παρεμβολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο έλεγχο είχε ήδη εντοπιστεί πρόβλημα σε κεραία της ΥΠΑ στα Γεράνεια Όρη, ενώ ο τεχνικός έλεγχος συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια η αιτία της βλάβης και να αποτραπεί η επανάληψή της.

Σε νεότερη ενημέρωση της η ΥΠΑ αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».