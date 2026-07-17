Αδειάζει η Αθήνα: Οι αδειούχοι του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές - Οι δημοφιλείς προορισμοί

Η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με την Αθήνα να αδειάζει σταδιακά και χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά, εκμεταλλευόμενοι το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών διακοπών.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, όπου τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Μόνο σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά, αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 57 δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων.

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί των αδειούχων που αναχωρούν από Αθήνα

Από αυτά, 23 δρομολόγια εξυπηρετούν προορισμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 συμβατικά πλοία και 32 ταχύπλοα.

Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, με χιλιάδες εκδρομείς να αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews