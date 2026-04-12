Άδεια η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα: 12 εικόνες με δρόμους χωρίς κίνηση και τουρίστες μόνο

Άδεια πόλη είναι η Αθήνα, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα.

Η Αθήνα το Πάσχα μοιάζει διαφορετική, σχεδόν αγνώριστη. Οι δρόμοι που συνήθως σφύζουν από ζωή, αυτοκίνητα και φωνές, τώρα είναι ήσυχοι κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, τα ρολά κατεβασμένα, και μόνο τουρίστες περπατούν στα στενά.

Το κέντρο της πόλης μοιάζει σχεδόν άδειο, δίνοντας την ευκαιρία να δει κανείς την Αθήνα αλλιώς: πιο ήρεμη και πιο ανθρώπινη. Οι πλατείες «ξεκουράζονται», τα πάρκα ανασαίνουν και οι λίγοι που μένουν πίσω απολαμβάνουν μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας.

Φωτ. Eurokinissi

