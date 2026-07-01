ΑΔΕΔΥ: Αποφάσισε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση

Στη συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προχωρήσει σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ κηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, και παράλληλα καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ