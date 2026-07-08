ΑΑΔΕ: Πρόστιμο χιλιάδων ευρώ σε influencer για posts στο Instagram

Τεράστιο πρόστιμο επιβλήθηκε σε influencer για posts στο Instagram, το οποίο επικύρωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Η υπόθεση της ΑΑΔΕ αφορά το φορολογικό έτος 2019 και εταιρεία με κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες διαφημιστικών γραφείων, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencer σε επαγγελματικό λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ, η εντολή ελέγχου εκδόθηκε στο πλαίσιο δράσης για Έλληνες influencers που δραστηριοποιούνται σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με τη φορολογική διοίκηση να αξιοποιεί υλικό από αναρτήσεις, στοιχεία από τα βιβλία της επιχείρησης, ιδιωτικά συμφωνητικά και φορολογικά παραστατικά.

Τι διαπίστωσε ο έλεγχος στις δημοσιεύσεις influencer

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι μέσα στο 2019 είχαν πραγματοποιηθεί 322 αναρτήσεις στον επαγγελματικό λογαριασμό που διαχειριζόταν η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας. Από αυτές, κάποιες είχαν τιμολογηθεί, ενώ για 54 αναρτήσεις κρίθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία, αν και κατά την κρίση του ελέγχου αφορούσαν επιχειρηματικές συναλλαγές.

Οι μη τιμολογημένες αναρτήσεις αποτιμήθηκαν σε συνολική καθαρή αξία 81.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Με βάση τα ευρήματα, επιβλήθηκε πρόστιμο 9.780 ευρώ για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ενώ με την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος προσδιορίστηκε διαφορά φόρου 28.083,52 ευρώ και πρόστιμο 14.041,76 ευρώ. Παράλληλα, για τον ΦΠΑ καταλογίστηκε ποσό 19.560 ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο έλεγχος δεν στηρίχθηκε μόνο στην ύπαρξη των αναρτήσεων, αλλά στα χαρακτηριστικά τους και στη σύγκρισή τους με αναρτήσεις που είχαν ήδη τιμολογηθεί. Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε ότι στις επίμαχες δημοσιεύσεις υπήρχαν hashtags και tags διαφημιζόμενων εταιρειών, όπως συνέβαινε και σε τιμολογημένες εμπορικές συνεργασίες.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι μέρος των αναρτήσεων δεν συνιστούσε φορολογητέα συναλλαγή. Στην απόφαση αναφέρονται εννέα περιπτώσεις barter, δηλαδή ανταλλαγών προϊόντων ή υπηρεσιών με προβολή, έντεκα περιπτώσεις giveaways και 46 περιπτώσεις αναρτήσεων που η προσφεύγουσα χαρακτήρισε προσωπικές στιγμές της διαχειρίστριας.

Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς. Για τα barter έκρινε ότι η παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι διαφημιστικής προβολής αποτελεί οικονομική συναλλαγή και όχι χαριστική παροχή. Για τις αναρτήσεις που παρουσιάστηκαν ως προσωπικές, δέχθηκε το σκεπτικό του ελέγχου ότι είχαν χαρακτηριστικά οργανωμένης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς συνδέονταν με το αντικείμενο της εταιρείας και με τον επαγγελματικό χαρακτήρα του λογαριασμού.

Ο προσδιορισμός της αξίας των συναλλαγών

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκε η αξία των συναλλαγών. Ο έλεγχος έλαβε υπόψη τις ελάχιστες χρεώσεις που προέκυπταν από ιδιωτικά συμφωνητικά και φορολογικά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση πραγματικές τιμές χρέωσης, μεταξύ των οποίων 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για αναρτήσεις τύπου post και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για αναρτήσεις τύπου giveaway.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η φορολογική αρχή μπορούσε να προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα με κάθε διαθέσιμο στοιχείο, καθώς είχε διαπιστωθεί μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ύπαρξη μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μπορεί να προκύπτει όχι μόνο από άμεσες αποδείξεις, αλλά και από αντικειμενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις.

Με την απόφαση 1966/2026, η ΔΕΔ απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας και επικύρωσε τις πράξεις του 3ου ΕΛΚΕ Αττικής για το πρόστιμο μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος και τον διορθωτικό προσδιορισμό ΦΠΑ.