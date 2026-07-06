67χρονος έχασε τη ζωή του σε πλοίο της γραμμής Τήνος - Άνδρος

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος άνδρας, κατά τη διάρκεια ακτοπλοϊκού δρομολογίου από την Τήνο προς την Άνδρο.

Ο άτυχος επιβάτης ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το πλήρωμα για την επιβίβαση γιατρού στο σκάφος. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης και τη χρήση του απινιδωτή που διέθετε το πλοίο, ο άνδρας δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Με την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που περίμενε στην προβλήτα παρέλαβε τον 67χρονο και τον διακόμισε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ