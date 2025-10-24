Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αντλούν πλέον την ενημέρωσή τους για κοινωνικά και πολιτικά θέματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την έρευνα Flash Eurobarometer 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram, TikTok ή X (Twitter) για την ενημέρωσή του — ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (40%).

Αντίθετα, η τηλεόραση παραμένει ισχυρή αλλά δεύτερη πηγή πληροφόρησης (54%), ενώ οι μηχανές αναζήτησης (49%) και οι έντυπες εφημερίδες (34%) καταγράφουν μικρότερη επιρροή.

Οι νέοι ενημερώνονται σχεδόν αποκλειστικά online

Η στροφή προς τα social media είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες. Το 65% των πολιτών 15–24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται κυρίως μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στις ηλικίες 25–39 ετών τα ποσοστά παραμένουν υψηλά (57%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικίες (55+) εξακολουθούν να εμπιστεύονται την τηλεόραση σε ποσοστό 82%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας/Φωτογραφία: europa.eu

Ποια μέσα κυριαρχούν

Μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, το Facebook (68%) παραμένει το πιο δημοφιλές μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα, ακολουθούμενο από το YouTube (56%) και το Instagram (46%). Το TikTok (31%) και το X/Twitter (27%) κερδίζουν έδαφος κυρίως στους νεότερους.

Οι Έλληνες δείχνουν επίσης προτίμηση στα σύντομα βίντεο και τα μικρά ενημερωτικά κείμενα, με το 48% να προτιμά αναρτήσεις τύπου “status update” και το 40% σύντομα βίντεο όπως τα Reels ή τα TikTok clips.

Τα αποτελέσματα της έρευνας/Φωτογραφία: europa.eu

Ανησυχία για παραπληροφόρηση

Παρά τη μεγάλη απήχηση των social media, το φαινόμενο της παραπληροφόρησης παραμένει έντονο. Στην Ελλάδα, το 39% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εκτίθεται «συχνά» ή «πολύ συχνά» σε ψευδείς ειδήσεις — ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (35%).

Η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου αναδεικνύει μια σαφή μετατόπιση της ενημέρωσης από τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα, με τα κοινωνικά δίκτυα να παίζουν πλέον ρόλο κύριας πηγής πληροφόρησης αλλά και διαμόρφωσης άποψης, ειδικά για τους νέους.