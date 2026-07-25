52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου

Με ιδιαίτερη επισημότητα και την παρουσία εκπροσώπων από την πολιτειακή, πολιτική, στρατιωτική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή της χώρας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε περίπου 1.700 προσκεκλημένους σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή της δεξίωσης στους κήπους του Μεγάρου, όπως προβλέπει η παράδοση, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να μεταφερθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων.

Το «παρών» έδωσαν κορυφαίοι πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας, καθώς και πρόσωπα από τον χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς, τα οποία έχουν διακριθεί για το έργο τους.

Όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσαν οι αφίξεις των καλεσμένων, οι συνομιλίες στους χώρους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά και οι απουσίες ορισμένων πολιτικών αρχηγών που επέλεξαν να μην παραστούν στη φετινή δεξίωση.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Μεταπολίτευσης, καθώς τιμά την επιστροφή της Ελλάδας στη δημοκρατική ομαλότητα στις 24 Ιουλίου 1974 και υπενθυμίζει τη σημασία της δημοκρατίας, της θεσμικής σταθερότητας και της εθνικής ενότητας.

Παράλληλα, τα φλας των φωτογράφων στράφηκαν και στις εμφανίσεις των προσκεκλημένων. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του πολιτισμού, αλλά και σύζυγοι βουλευτών και υπουργών επέλεξαν κομψές ενδυματολογικές δημιουργίες, με τις στυλιστικές επιλογές τους να αποτελούν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς.

Σία Κοσιώνη-Κώστας Μπακογιάννης/ Eurokinissi

Τατιάνα Παπαδοπούλου-Σωκράτης Φάμμελος/ Eurokinissi

Νάντια Μητσάκου-Παύλος Χρηστίδης/ Eurokinissi

Χάρης Βαφειάς-Έμιλυ Λαγουνάρη

Ελίνα Σουρνοπούλου-Γιώργος Ευγενίδης

Μιμή Ντενίση

Γιάννης Σμαραγδής/ Eurokinissi

Λίνα Νικολακοπούλου