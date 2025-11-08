42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων

Με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρουν ξεκινούν από σήμερα, Σάββατο (8/11), οι αγωνιστικές εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, που κορυφώνεται αύριο με τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων.

Η αρχή, όπως ειπώθηκε, γίνεται με δύο διαδοχικούς Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από τη Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξάγονται από τις 17:00 έως 20:40, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου - Ρήγα Φεραίου - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ - Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) - Ηρώδου Αττικού - είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου - είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Τερματισμός.

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων

Σάββατο 8/11

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

10:00 – 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

10:00 – 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:00 – 20:00: OPAP Marathon EXPO

Μαραθώνας

12:30 – 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου

13:50 – 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα – Ζάππειο – πλατεία Καραϊσκάκη

15:00 – 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

17:00 – 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30 – 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

17:14 – 17:15: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:45 – 19:46: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:30 – 17:45: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

20:00 – 20:15: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Κυριακή 9/11

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

8:00 – 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

8:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)

8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας – Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

9:00 – 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)

9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

9:00 – 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10:20 – 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:40 – 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM

Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

8:31 – 08:32: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

9:15 – 9:30: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ

10:25 – 10:27: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:45 – 10:47: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS COSMOTE TELEKOM

10:35 – 10:50: Τιμητικές απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM, Τιμητικές απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM

11:09 – 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου μαραθωνοδρόμου

11:33 – 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης μαραθωνοδρόμου

11:55 – 12:30: Απονομές μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ.