42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Αναλυτικά οι αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Στο περιθώριο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε εκτεταμένες τροποποιήσεις σε δεκάδες γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, που θα ισχύσουν στην Αθήνα από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου (14:00) έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου (21:00).

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις οδηγίες της Τροχαίας, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Μάλιστα, ο ΟΑΣΑ στην προσωπική του ιστοσελίδα, έχει δημοσιεύσει αναλυτικά το πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ κατά το Σαββατοκύριακο, ημέρες διεξαγωγής του Μαραθωνίου.

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τροποποιήσεις σε λεωφορεία

550 (Κηφισιά - Παλαιό Φάληρο):

Από Παλαιό Φάληρο, τα λεωφορεία θα κινούνται μέσω Καλλιρρόης – Βούρβαχη – Συγγρού, ενώ από Κηφισιά θα γίνεται εκτροπή μέσω Πανόρμου – Αλεξάνδρας – Κηφισίας.

209 (Διαδρομή από Μεταμόρφωση, κυκλική)

Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους - συνέχεια κανονικά.

Χ95 (Σύνταγμα - Αεροδρόμιο):

Η προσωρινή αφετηρία ορίζεται στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται μέσω Κατεχάκη - Κηφισίας - Αττικής Οδού.

230 (Ακρόπολη - Ζωγράφου):

Η διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργεί, ενώ από Ζωγράφου τα οχήματα θα κινούνται μέσω Παπαδιαμαντοπούλου - Μιχαλακοπούλου - Ιλισίων.

608, 622, 235, 140:

Εκτελούν κυκλικά δρομολόγια, με εκτροπές σε κεντρικούς άξονες όπως Μιχαλακοπούλου, Ιλισίων, Πατησίων και Πανεπιστημίου.

224 (Καισαριανή - Πολύγωνο):

Από Καισαριανή, κυκλική διαδρομή μέσω Σπύρου Μερκούρη – Μιχαλακοπούλου – Βασ. Αλεξάνδρου. Από Πολύγωνο, εκτροπή μέσω Στουρνάρη - Μάρνη - Πατησίων.

Α2, 040 (Ακαδημία - Πειραιάς):

Διαδρομές προς Ακαδημία μέσω Πετιμεζά - Καλλιρρόης - Βούρβαχη - Συγγρού.

310, 310Β, 310Γ (Μαραθώνας - Ραφήνα):

Διακοπή λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου. Θα επανέλθουν με τροποποιημένες διαδρομές μόλις αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Τι ισχύει για τα τρόλεϊ

1, 2, 4, 5, 11, 15:

Εκτροπές από πλατεία Ομονοίας, με διαφοροποιήσεις στις διαδρομές μέσω Πετμεζά, Καλλιρρόης και Βούρβαχη.

6 (Νέα Φιλαδέλφεια - Κέντρο):

Λειτουργεί κυκλικά από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα μέσω Ηπείρου - Πατησίων - Πανεπιστημίου - Αχαρνών.

10 (Τζιτζιφιές - Χαλάνδρι):

Κυκλική διαδρομή με αναστροφή στην Κατεχάκη.

Τραμ Τ6:

Θα τερματίζει προσωρινά στη στάση «Φιξ».