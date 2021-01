Καταγγελίες για απαγόρευση λήψης φωτογραφιών ή βίντεο μέσα στη Μόρια φέρνει στο φως η συλλογικότητα «Stop War On Migrants».

Σε ανάρτηση που αναδημοσιεύει, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «Σύμφωνα με μια νέα οδηγία, δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο μέσα στην άθλια Μόρια-2. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της οδηγίας, θα καταστρέφονται τα τηλέφωνα».

«Κάνει παγωνιά και δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ή τρόπος θέρμανσης. Συνέχισε να ονειρεύεσαι κόσμε, ενώ χιλιάδες άνθρωποι ξεπαγιάζουν», συνεχίζει η καταγγελία, που αναρτήθηκε πρώτα στον λογαριασμό της Parwana Amiri.

According to a new declaration in hellish moria2. no photos or videos is allowed to be recorded in ,terms of such case,the phones will be broken.

Weather is freezing and there is no electricity or heating system.

Sweet dreams world,while thousands are in cold.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/VpxsqW4HRp — Parwana Amiri پروانه اميري (@parwana_amiri) January 18, 2021

Την ίδια στιγμή, εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τους καταυλισμούς στη Λέσβο αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας αποδεικνύουν την προχειρότητα και την ακαταλληλότητα των δομών, που έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Auf #Lesbos hat es Schneeregen, für die Nacht sind Minusgrade vorhergesagt. Es ist saukalt, die Leute frieren und haben nichts zu heizen. 1/3 pic.twitter.com/8SSdlh7rfJ — medico international (@nothilfe) January 17, 2021

Während die meisten von uns im Warmen sitzen können, müssen die Menschen im Zeltlager #KaraTepe auf #Lesbos unter widrigsten Bedingungen überleben. Unfassbar daran: #Seehofer und die Regierungen der EU-Staaten wollen es so. pic.twitter.com/z3edpGkIBA — MISSION-LIFELINE.DE (@SEENOTRETTUNG) January 16, 2021

«Ο παγωμένος χειμώνας είναι πιο βαρύς στα νησιά του Αιγαίου: οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο στη Λέσβο είναι γυναίκες και παιδιά. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον καταυλισμό ο οποίος αντικατέστησε την Μόρια, αλλά οι 7.300 κάτοικοί του βιώνουν ζοφερές συνθήκες εν μέσω κρύου, παρά τις προσπάθειες ανθρωπιστικών οργανώσεων να βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τα κενά έκτακτης ανάγκης» ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Απαιτούνται μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως μεταφορά σε κατάλληλο καταφύγιο, καλύτερες προοπτικές ένταξης και μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη της ΕΕ για να βοηθήσουν τους ευάλωτους».

Greece has made progress at the emergency tented camp that replaced Moria, but 7,300 residents now experience grim conditions amid the cold, despite efforts by humanitarian partners to help Greece fill emergency gaps. 2/3 — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) January 17, 2021

Long-term solutions like transfers to appropriate shelter, better integration prospects and relocation to other EU states are needed to help the vulnerable. 3/3 — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) January 17, 2021





