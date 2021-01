Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τη δημιουργία και λειτουργία μεταξύ άλλων Σχολής Πολεμικής Αεροπορίας.

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας ύψους 1,68 δισ. δολαρίων για τα επόμενα 20 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια δέκα αεροσκαφών M-346 (Lavi), τη συντήρηση αεροσκαφών Τ-6 (Efroni), καθώς και την παροχή προσομοιωτών, εκπαίδευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, γνωστοποιεί στην ανακοίνωσή της.

«H συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που αναπτύσσουμε με την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μακρόπνοη συνεργασία, η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας. Θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις δύο χώρες και θα προωθήσει την σταθερότητα στη Μεσόγειο.

Ευχαριστώ τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας και φίλο μου, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία στην προώθηση αυτού του έργου και την έγκριση του από την ελληνική κυβέρνηση» υπογραμμίζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ (Benny Gantz).

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ισραηλινή πρεσβεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία για αμυντική προμήθεια μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας μέχρι σήμερα, η οποία εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση έπειτα από διεθνή διαγωνισμό.

Η έγκριση της Αθήνας δίνει τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας, προσθέτει.

