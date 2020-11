Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά, που ξέσπασε στις 4.23 τα ξημερώματα την περιοχή γύρω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάμο.

Ο καταυλισμός εκκενώθηκε ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου μετανάστευσης και Ασύλου της 29ης Οκτωβρίου, στον καταυλισμό του ΚΥΤ της Σάμο ζουν 4.200 αιτούντες άσυλο.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος, ακούστηκαν και εκρήξεις από την φωτιά.

«Έγινε πάντως εκκένωση από την αστυνομία και την πυροσβεστική αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος» είπε ο κ. Στάντζος μιλώντας στο Mega.

Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο ενώ έχουν καεί 15 σκηνές. Στο νησί μεταβαίνει ο γ.γ Υποδοχής Προσφύγων του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν άγνωστες προς το παρόν.

Την ίδια ώρα, το νησί συνεχίζει να πλήττεται από συνεχείς μετασεισμούς, μετά τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής που στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά.

A new fire has broken out at the #refugee camp in #Samos, residents and local fire service told me. Video was sent to me by camp resident, who heard an explosion and then saw the flames around an hour ago. He and others evacuated the camp. pic.twitter.com/ea1Lw9qE8l