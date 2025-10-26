28η Οκτωβρίου: Ποιους προορισμούς επέλεξαν οι εκδρομείς για το τετραήμερο

Το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου έδωσε την ευκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας να «πάρουν ανάσα» από τουριστική κίνηση, με επιχειρηματίες της εστίασης και της φιλοξενίας να βλέπουν τα καταλύματά τους να γεμίζουν.

Στη Σύρο, η Ερμούπολη πλημμύρισε από επισκέπτες, γεμίζοντας ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Περισσότεροι από 2.000 ταξιδιώτες επισκέφθηκαν το νησί, δημιουργώντας εικόνες καλοκαιρινής περιόδου στο λιμάνι και στα σοκάκια της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αντίστοιχα, μεγάλη ήταν η προσέλευση και στις Σέρρες, όπου ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα -και όχι μόνο- επέλεξαν τη λίμνη Κερκίνη για απόδραση στη φύση. Πολλοί από αυτούς ξεκινούν την ημέρα τους με βαρκάδες στα νερά της λίμνης, ενώ η πληρότητα των καταλυμάτων φτάνει σχεδόν το 100%.

Στο Ηράκλειο, οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου οδήγησαν τους εκδρομείς στις παραλίες, με ταυτόχρονη αύξηση αφίξεων τουριστών που έφτασαν με κρουαζιερόπλοια στην πόλη, γεμίζοντας καφετέριες και παραλιακές ταβέρνες.

Από το καλοκαίρι της Κρήτης στον Πεντάλοφο Κοζάνης, για όσους προτίμησαν ορεινό προορισμό αποζητώντας ηρεμία μακριά από την πόλη. Οι επισκέπτες απόλαυσαν τοπικές γεύσεις και τη γαλήνη των ορεινών τοπίων της Δυτικής Μακεδονίας.

Το τετραήμερο, όπως φαίνεται, έδωσε μια σημαντική οικονομική και ψυχολογική ώθηση στις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη τάση των Ελλήνων να επιλέγουν μικρές αποδράσεις εντός συνόρων.