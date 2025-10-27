28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 ΙΧ «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή - Τα μέτρα της Τροχαίας

Αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας για την 28η Οκτωβρίου, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Στόχος η ασφαλής και ομαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής που μετέδωσε η ΕΡΤ, πάνω από 200.000 οχήματα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας.

Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς και στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Αστυνομική παρουσία υπάρχει σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

28η Οκτωβρίου: Τα μέτρα της Τροχαίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Αστυνομία στα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά τροχαία, με συνεργεία της Τροχαίας να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα μέτρα της Τροχαίας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, είναι:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ),

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

28η Οκτωβρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Την ίδια ώρα η Αστυνομία αποφάσισε την απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών ίσχυε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση ισχύει την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 23:00.