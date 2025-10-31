28η Οκτωβρίου: Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί

Βίντεο από τη Σίκινο δείχνει τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλη Μαράκη, να αποχαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές που ταξίδεψαν για να παρελάσουν μαζί με τα παιδιά του νησιού για την 28η Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού μιας και στη Σίκινο οι μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου ανέρχονται σε 14, αλλά στη φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είχαν μαζί τους μαθητές από άλλο σχολείο.

28η Οκτωβρίου: «Όλο το νησί μια αγκαλιά» λέει ο δήμαρχος Σικίνου

Ο γυμνασιάρχης από το σχολείο του Ελληνικού, Αντώνης Σκλαβούνος, και ο δήμαρχος Βασίλης Μαράκης μίλησαν, πριν από τρεις ημέρες, στο ΕΡΤnews για ένα υπέροχο τετραήμερο ανταλλαγής εικόνων, καθώς τα παιδιά είχαν λίγες ημέρες να συνεργαστούν και να γνωριστούν προετοιμάζοντας τη γιορτή και την παρέλαση.

«Όλο το νησί μια αγκαλιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή», είπε ο δήμαρχος του νησιού, ευχαριστώντας το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού.

Το βίντεο κατέγραψε η Σταματίνα Ερωφίλη Γκλιάτη και σε αυτό φαίνεται ο κ. Μαράκης να χαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού, την ώρα που επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού ταξίδεψαν στη Σίκινο για να παρελάσουν μαζί με τους 14 μαθητές που ζουν στο νησί και για ένα 4ημερο διοργάνωσαν μαζί την γιορτή για την επέτειο και την παρέλαση.

28η Οκτωβρίου: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, εις το επανιδείν»

Σε ανάρτηση στο Instagram, το 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού γράφει:

«Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, αγαπημένη Σίκινος...

Το ταξίδι μας στη Σίκινο ολοκληρώθηκε, αλλά οι στιγμές που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας.

Η φιλοξενία, η αγάπη και η απλότητα των ανθρώπων του νησιού μάς θύμισαν τι σημαίνει ανθρώπινη επαφή, σεβασμός και αληθινή αλληλεγγύη.

Ένα μεγάλο από καρδιάς “ευχαριστώ” από όλους εμάς στο

Δήμαρχο Σικίνου, κ. Βασίλειο Μαράκη, για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε κάθε μας βήμα,

τον Διευθυντή του Γυμνασίου Σικίνου με Λυκειακές Τάξεις, κ. Δημήτρη Σακελλαρίου, για την εξαιρετική συνεργασία και το εκπαιδευτικό ήθος του,

και σε όλους τους υπέροχους κατοίκους της Σικίνου, που μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας.

Αποχαιρετούμε το νησί με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και χαμόγελα — κρατώντας μαζί μας τις πιο όμορφες εικόνες, τις πιο ζεστές αγκαλιές και τις πιο δυνατές αναμνήσεις.

Ευχαριστούμε, αγαπημένη Σίκινος, για όσα μας χάρισες.

Εις το επανιδείν!»