28η Οκτωβρίου: Μόλις δύο μαθητές παρήλασαν στον Κόμητο Καρύστου

Μόλις δύο μαθητές συμμετείχαν στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, στον Κόμητο Καρύστου, στην Εύβοια.

Ένας μαθητής της Α΄ και ένας της Ε΄ Δημοτικού παρήλασαν για την εθνική επέτειο, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα τους και ένα ακόμη παιδί του νηπιαγωγείου.

«Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε και ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό», δήλωσε η δασκάλα στο evima.gr.

Με την ολοκλήρωση της παρέλασης, οι δύο μαθητές παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα, μπροστά σε κατοίκους που βρίσκονταν εκεί.

Παρόμοιες είναι και οι εικόνες που έρχονται από την Ψέριμο, όπου το σχολείο του νησιού αριθμεί συνολικά πέντε μαθητές, τρία παιδιά στο νηπιαγωγείο και δύο στο δημοτικό.

Τους μαθητές του νησιού στήριξαν με την παρουσία τους σχολεία από το Περιστέρι, την Κω και την Κάλυμνο. «Κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ψέριμο», σχολίασε σε τηλεοπτικές δηλώσεις, κάτοικος του νησιού και πατέρας ενός εκ των μαθητών.