28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά - Πώς κινούνται μετρό και λεωφορεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σήμερα, 28η Οκτωβρίου, σε ισχύ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη λόγω των παρελάσεων.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και τον Πειραιά, προκειμένου να παρακολουθήσει τις μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 11:00 είναι η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων, η Τροχαία ανακοίνωσε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 06:00 και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

28η Οκτωβρίου: Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Επίσης, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και με εντολή της ΕΛΑΣ, είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, με κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ.

Επίσης, υπάρχουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Κλειστός ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» στις 08:00 με τους συρμούς να διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00.

Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

28η Οκτωβρίου: Στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης «συμμετέχουν» στην στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη που είναι φέτος παρέλαση καινοτομίας.

Όσοι πάνε στην στρατιωτική παρέλαση, θα δουν από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti - drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα δουν άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δουν το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.