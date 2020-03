Η πανδημία του κορωνοϊού έχει μεταμορφώσει την Αθήνα σε έρημη πόλη, μόλις μία μέρα μετά το κλείσιμο μπαρ, καφέ και εστιατορίων αλλά και πολλών ακόμη επιχειρήσεων.

Οι πολίτες δείχνουν να τηρούν τα μέτρα για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συναθροίσεων, αν και στα σούπερ μάρκετ, δυστυχώς, η εικόνα που καταγράφεται κατά τόπους είναι διαφορετική καθώς υπάρχουν ουρές και σε πολλά δεν τηρούνται αποστάσεις μεταξύ πελατών στα ταμεία.

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα σήμερα καταγράφονται τρεις θάνατοι από κορωνοϊό. Για τους δύο νέους θανάτους από το κορονοϊό SARS-CoV-2 αναφέρεται ότι πρόκειται για: 90χρονο Έλληνα πολίτη, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη με πνευμονία στο ΓΝ Πτολεμαΐδας στις 11 Μαρτίου 2020 και κατέληξε σήμερα το πρωί, και για 67χρονο Έλληνα πολίτης, με υποκείμενα νοσήματα, που εισήχθη στο ΓΝ Ζακύνθου στις 12 Μαρτίου 2020, διασωληνώθηκε την ίδια μέρα και κατέληξε σήμερα το πρωί.

EUROKINISSI

Οι επιχειρήσεις που μένουν ανοιχτές:

-Λιανεμπόριο τροφίμων (σούπερ μάρκετ)

-Λαϊκές αγορές

-Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

-Φαρμακεία

-Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

-Καφετέριες μόνο για διανομή προϊόντων και take away

-Ξενοδοχεία, αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός

-Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

-Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Αντίθετα, κλείνουν:

-Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά

-Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

-Κέντρα διασκέδασης

-Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

-Βιβλιοθήκες

-Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

-Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

-Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

-Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

-Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

-Οίκοι ανοχής

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Αναλυτικά εδώ περισσότερες πληροφορίες