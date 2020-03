Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» δείχνουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εφημερίδας, κατοίκους του Έβρου να ακινητοποιούν πρόσφυγες - μετανάστες που περνούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, τα βίντεο είναι τραβηγμένα με κάμερα κινητού τηλεφώνου τα ξημερώματα 3ης Μαρτίου, στις 04:20 και λήφθηκαν κοντά στο νοτιότερο φυλάκιο του Δέλτα του Έβρου, «Εγνατία».

Στην ομάδα διακρίνεται και άνδρας με στολή παραλλαγής και τυφέκιο G3A3 που φέρεται να είναι ένστολος της εθνοφυλακής. Στο πρώτο βίντεο εμφανίζονται άνδρες να εντοπίζουν, μέσα σε χωράφια, μία ομάδα προσφύγων. «Είναι πολλοί», ακούγεται ένας άνδρας να λέει. «Πάρε την αστυνομία» ακούγεται λέει κάποιος άλλος. "Hands up" (Ψηλά τα χέρια) ακούγεται ένας άλλος άνδρας ενώ στη συνέχεια, η ομάδα φωνάζει "Down, Down" (Κάτω, κάτω). Οι πρόσφυγες γονατίζουν. «Μη φωνάζετε» ακούγεται κάποιος να λέει απευθυνόμενος στην ένοπλη ομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από λίγο, ένα όχημα του στρατού μετέφερε σε κέντρο κράτησης τα άτομα που πέρασαν τα σύνορα - κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα πλάνα. Σε άλλα πλάνα εμφανίζονται τρακτέρ με αναμμένους προβολείς οι οποίοι κινούνται σε έναν χωματόδρομο πραγματοποιώντας περιπολίες.

Στο δεύτερο βίντεο εμφανίζονται δύο οχήματα, με αναμμένες μηχανές και φώτα που μεταφέρουν τις ομάδες πολιτών. Ένας άνδρας κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο. Τα οχήματα είναι σταματημένα σε έναν χωματόδρομο.







Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το ίδιο βράδυ, σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από το φυλάκιο «Εγνατία» κατά τη διάρκεια αντίστοιχης επιχείρησης από εθνοφύλακες και πολίτες, μια πρόσφυγας έφερε στο κόσμο το παιδί που κυοφορούσε, με τη συνδρομή κατοίκων και εθνοφυλάκων που έσπευσαν να την βοηθήσουν ωσότου έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβει.

Με πληροφορίες από εφημερίδα Πρώτο Θέμα