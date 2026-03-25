25η Μαρτίου - Τσατραφύλλιας: Με «δύο πρόσωπα» ο καιρός σήμερα, πού θα βρέχει μέχρι το μεσημέρι

Για δύο πρόσωπα του καιρού ανήμερα της 25ης Μαρτίου, κάνει λόγο στην τελευταία ανάρτησή του στα social ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στον προσωπικό του λογαριασμό στα social, έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για τον καιρό της 25ης Μαρτίου στη χώρα, εξηγώντας πως παρότι σε κάποιες περιοχές θα επικρατεί ηλιοφάνεια, σε άλλες το σκηνικό θα είναι βροχερό και θα συνοδεύεται από ψύχρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη προβλέπονται βροχοπτώσεις, ενώ στην Αττική και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας, θα σημειωθεί ασθενές ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό της 25ης Μαρτίου

«Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός ανήμερα της εθνικής μας εορτής: Βροχές στα ανατολικά και νότια με τους βοριάδες στα 8 μποφόρ να προκαλούν μεγαλύτερη την αίσθηση της ψύχρας. Αρκετή ηλιοφάνεια στα δυτικά και βόρεια, με υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες στα 5 μποφόρ.

Επομένως με σύμμαχο τον καιρό θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη , Σέρρες, Αλεξανδρούπολή, Ξάνθη , Κατερίνη ,Καβάλα , Ιωάννινα, Κομοτηνή Κοζάνη, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Πύργος, Καλαμάτα κ.α.

Με βροχές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Με ψιλόβροχο μέχρι το μεσημέρι (οριακά στις παρέλασεις) στην στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας, και στις μαθητικές παρελάσεις σε Αττική, Εύβοια ,Λιβαδειά, Βόλο κ.α», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.