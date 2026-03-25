25η Μαρτίου: Εικόνες από τις παρελάσεις - Πλήθος κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, η παρέλαση σε Αθήνα και της Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο, καθώς μικροί και μεγάλοι παρέμειναν στις θέσεις τους, χειροκροτώντας θερμά τους συμμετέχοντες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης. Τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, με άψογη πειθαρχία και συγχρονισμό, παρέλασαν μπροστά από τις εξέδρες των επισήμων, στέλνοντας μήνυμα εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας.

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Φωτ. από την στρατιωτική παρέλαση στην ΑΘήνα / EUROKINISSI

Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτών, που παρακολούθησαν τους μαθητές να παρελαύνουν με περηφάνια, τιμώντας την ιστορική επέτειο.

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Φωτ. από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI



