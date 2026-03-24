25η Μαρτίου: Εικόνες από την παρέλαση στην Αθήνα - Πλήθος κόσμου στο κέντρο

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων έκαναν παρέλαση στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ έκαναν παρέλαση και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.

Την παρέλαση «άνοιξε» το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κυπουργός».

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης έχει αποκατασταθεί.

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Εικόνες από την παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου:

Φωτ. Eurokinissi

