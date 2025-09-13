24ωρο μετρό το Σάββατο: Κάθε πόση ώρα περνάει - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ

Από σήμερα ξεκινά η 24ωρη λειτουργία μετρό (γραμμές 2 και 3), τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) και ορισμένων γραμμών σε λεωφορεία.

Σε σημερινές, πρωινές του δηλώσεις ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε ότι από σήμερα το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο, διευκολύνοντας τους πολίτες στις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, τόνισε πως μεταξύ άλλων στόχος είναι να ενισχυθεί η νυχτερινή ζωή της πόλης και να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο και κυρίως τα τροχαία ατυχήματα, που σημειώνονται.

Χθες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, πραγματοποίησε επίσκεψη στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα εν όψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από σήμερα 13 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.

24ωρο μετρό το Σάββατο: Κάθε πόση ώρα περνάει

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Aκολουθούν τα δρομολόγια:

Τι ισχύει για τα λεωφορεία

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, και κάθε Σάββατο, ξεκινά η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας: