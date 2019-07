Ένα βίντεο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ένας αστυνομικός φαίνεται να κλωτσά έναν ταξιδιώτη, κάνει το γύρο του διαδικτύου οδηγώντας σε κατεπείγουσα έρευνα της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο χρήστης του Twitter Arash Hampay, ανάρτησε το υλικό λίγων δευτερολέπτων από το διεθνή αερολιμένα Αθηνών, καταγγέλλοντας πως Έλληνας αστυνομικός επιτέθηκε στον αδελφό του που επιθυμούσε να επιστρέψει στην Λέσβο. «Η αστυνομία στο αεροδρόμιο της Αθήνας αναλαμβάνει δράση απέναντι στον αδερφό μου που θέλει να επιστρέψει στη Λέσβο. Όχι στον φασισμό!», γράφει χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει η «Εφημερίδα των Συντακτών», από το Αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας διατάχθηκε επείγουσα έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και η καταγγελία για τη βιαιοπραγία του αστυνομικού σε βάρος του αλλοδαπού.

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛ.ΑΣ που επικαλείται η ίδια εφημερίδα, ο αστυνομικός σταμάτησε τον αλλοδαπό για έλεγχο των εγγράφων του, εκείνος τον έσπρωξε και ο ένστολος απάντησε με χειροδικία. Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx