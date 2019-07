Την Κέρκυρα επέλεξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να κάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του και να ξεκουραστεί.

Ο 20χρονος τενίστας δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το νησί, όπου μεταξύ άλλων έκανε βόλτες με σκάφος αλλά και τζετ σκι.

O Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε επίσης στο Twitter δυο φράσεις στα αγγλικά, που συνάδουν με την χαλαρή διάθεση στην οποία φαίνεται πως βρίσκεται. Στην μία έγραψε «An ocean breeze puts a mind at ease», δηλαδή «το αεράκι του ωκεανού ηρεμεί το μυαλό», ενώ στο δεύτερο μήνυμά του αποκάλυψε πως κάνει προφανώς διακοπές με το σκάφος ενός φίλου του, γράφοντας: «The best boat is your friend's boat» [σ.σ. το καλύτερο σκάφος είναι το σκάφος του φίλου σου].

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις. Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ράφα Ναδάλ είναι δεύτερος, με τον Ρότζερ Φέντερερ να παραμένει στην τρίτη θέση του κόσμου.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα μηνύματα:

An ocean breeze puts a mind at ease. — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) July 9, 2019

The best boat is your friend's boat. 😏 — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) July 9, 2019