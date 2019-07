Τη διαμαρτυρία τους για τη σύλληψη της πλοιάρχου Κάρολα Ράκετε του διασωστικού σκάφους Sea-Watch 3 από τις ιταλικές αρχές, αλλά και την ικανοποίησή τους για την απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου να άρει τον κατ' οίκον περιορισμό, εξέφρασαν με πορεία τους δεκάδες πολίτες της Λέσβου.

Τη δράση οργάνωσε η συνέλευση των εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων και μεταναστών.

Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν μπροστά στο πλοίο με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου στο λιμάνι της Μυτιλήνης που ανήκει στη δύναμη της FRONTEX.

«Είμαστε ανακουφισμένοι που η καπετάνισσά μας είναι ελεύθερη!. Δεν υπήρχε νομικό έδαφος για να κρατείται φυλακισμένη, καθώς το μόνο της «παράπτωμα» ήταν ότι επέβαλε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μεσογειο και ανέλαβε την ευθύνη ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρνούνται να το κάνουν» έγραψε ο λογαριασμός στο twitter του Sea Watch, γνωστοποιώντας το γεγονός.

