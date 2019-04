Να ομορφύνει την πόλη επιχειρεί από σήμερα ο Δήμος Αθηναίων που ξεκίνησε εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού όψεων κτιρίων του ιστορικού κέντρου από μουτζούρες και παράνομες αφίσες.

Το πρόγραμμα ονομάζεται This is Athens-Polis και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και δημιουργικές παρεμβάσεις στις γειτονιές σχεδιασμένες από ομάδες πολιτών.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά την παρουσίαση του προγράμματος, με δωρεά από τον ιδιωτικό τομέα, επιφάνειες σε έκταση 20 στρεμμάτων θα καθαρίζονται και θα συντηρούνται από ειδικά συνεργεία, σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα καταστηματαρχών και επιχειρήσεων.

«Η καταπολέμηση του οπτικού βανδαλισμού ήταν εξαρχής προτεραιότητά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, 8.300 τετραγωνικά μέτρα προσόψεων, μερικά εκ των οποίων αποτελούν αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της πόλης, έχουν καθαριστεί από μουτζούρες και παράνομες αφίσες και έχουν καλυφθεί με ειδικό υλικό προστασίας anti-tagging για να εξασφαλίσουμε ότι με λίγη συντήρηση, θα παραμείνουν καθαρά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

Οι δράσεις ξεκίνησαν ήδη με τον καθαρισμό του ιστορικού κτιρίου στη Σταδίου 15. Οι εργασίες στην περιοχή θα πραγματοποιούνται από ειδικό συνεργείο το οποίο θα αναλάβει τον καθαρισμό και την τοποθέτηση ειδικού υλικού anti-graffiti και υδροφοβικής μπογιάς, τα οποία αποτρέπουν την επανατοποθέτηση αφίσας και διευκολύνουν τον καθαρισμό νέων περιστατικών. Επίσης, συνεργείο θα ανταποκρίνεται σε κάθε νέο περιστατικό βανδαλισμού εντός 48 ωρών.

«Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και με αρωγό την COSMOTE, θα συνεχιστεί η δημοφιλής δράση «Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ», η οποία καλεί καλλιτέχνες να μετατρέψουν τα ΚΑΦΑΟ, τους υπαίθριους κατανεμητές της τηλεφωνίας, σε έργα τέχνης. Αφορμή για την έναρξη της δράσης υπήρξε το ήδη τρέχον πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων που αφορά την «Πιλοτική Αναβάθμιση του Εμπορικού Τριγώνου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το 2016 με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μεταξύ άλλων εργασιών και παρεμβάσεων, έχει καθαρίσει και συντηρεί 30 οικοδομικά τετράγωνα (110 στρέμματα) στο κέντρο της Αθήνας και έχει οργανώσει εκδηλώσεις με τη συμμετοχή περισσότερων από 20.000 επισκεπτών.

Σ΄ότι αφορά τις δημιουργικές παρεμβάσεις στις γειτονιές σχεδιασμένες από ομάδες πολιτών, το πρόγραμμα This is Athens-Polis εντάσσεται στο τριετές, αναπτυξιακό πλάνο της σύμπραξης This is Athens & Partners για την ανάδειξη της Αθήνας ως αυτόνομου προορισμού. Παρέχει κίνητρα σε νομικά πρόσωπα αλλά και άτυπες ομάδες πολιτών ώστε να υλοποιήσουν ήπιες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κτιρίων (πχ. πρασίνισμα όψεων και ταρατσών), δρόμων (πχ. σήμανση και φωτισμός) και γειτονιών της πόλης (πχ. αστικός εξοπλισμός) λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη 6.000 έως 12.000 ευρώ.