Φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες πραγματοποίησαν πορεία ενάντια στο σεξισμό και στο ρατσισμό, στο κέντρο της Αθήνας και έφτασαν μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.

Η πορεία έγινε στο πλαίσιο της αυριανής παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Διαδηλώτριες και διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Καπνικαρέας στο Μοναστηράκι και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία.

This is not a feminist project/ Facebook