Με μια ανακοίνωσή της και σαφείς αιχμές, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς επικοινωνίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι αποσύρεται από τα βραβεία Ermis. «Τα Ermis Awards, όπως είναι σήμερα, δεν μας αντιπροσωπεύουν, γι' αυτό και πήραμε την απόφαση ν' αποχωρήσουμε από το θεσμό» αναφέρει η ανοκοίνωση την οποία υπογράφουν, μεταύ άλλων, ο Γιάννης Ευσταθιάδης, ο Θεόδωρος Κοτιώνης και ο Γιάννης Σιδέρης.

Αναμφισβήτητα, η κίνηση αυτή δημιουγεί τριγμούς σε ένα θεσμό που σκοπό έχει να επιβραβεύει το δημιουργικό πνεύμα και την καινοτομία του διαφημιστικού κλάδου.

Διαχρονικά, από την ημέρα ίδρυσης του Φεστιβάλ Διαφήμισης μέχρι και τα σημερινά Ermis Awards, οι εταιρείες της Ogilvy στην Ελλάδα έχουν υποστηρίξει ενεργά και με θέρμη το θεσμό. Κάθε χρόνο, με κάθε τρόπο, οι άνθρωποί μας συμμετέχουν στη διοργάνωση και στις επιτροπές, και οι εταιρείες μας με μεγάλο αριθμό έργων σε όλες τις ενότητες.

Για μας, ο θεσμός των Ermis Awards οφείλει να πρεσβεύει το μεγαλείο της δημιουργίας και την εξωστρέφεια του κλάδου μας, να δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, να προβάλλει ένα κομμάτι της Ελλάδας που ποτέ δεν έχασε το κέφι του και τη διάθεσή του για δημιουργικότητα και εξέλιξη· να είναι ένας λαμπρός θεσμός, όπως υπήρξε στο παρελθόν, η κορυφαία στιγμή για όλους όσοι εργάζονται στον κλάδο της επικοινωνίας, που θα μας κάνει όλους υπερήφανους για το επάγγελμά μας, ένα γεγονός εθνικής εμβέλειας με εκπροσώπους από το σύνολο του επιχειρηματικού, αλλά και του πολιτικού, κόσμου, που να προσελκύει το ενδιαφέρον όλης της κοινωνίας.

Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από αυτό το όραμα, καθώς τα Ermis Awards χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, από διαδικασίες ψηφοφορίας και κριτικές επιτροπές που δεν διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, από συνεχείς αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας χωρίς όραμα για το μέλλον του ίδιου μας του κλάδου, κι από πειραματισμούς χωρίς αποτέλεσμα.

Η σημαντικότητα του θεσμού είναι αδιαμφισβήτητη, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι όλη η αγορά θα πρέπει να εργάζεται με σκοπό την αναβάθμισή του.

Πώς, όμως, θα επιτευχθεί αυτό απουσία διαλόγου ή διαβούλευσης που οφείλεται στη μυστικοπάθεια η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΕΕ τα τελευταία χρόνια· όταν αγνοείται κάθε πρόταση, ακόμα και περιφρονητικά προς το πρόσωπο του εμπνευστή των βραβείων δημιουργικότητας, που με την εμπειρία, τη γνώση και την πολύτιμη προσφορά του στο κτίσιμο της εικόνας του κλάδου έστειλε έγκαιρα στην ΕΔΕΕ προβληματισμούς, σκέψεις και προτάσεις για επιμέρους θέματα· όταν θεσμοθετούνται πρακτικές όπως ο «κόφτης» στα βραβεία, κάτι που στα διεθνή φεστιβάλ δημιουργικότητας θεωρείται ανάθεμα· όταν τα σημαντικότερα βραβεία κρίνονται επί σκηνής ζωντανά, σαν να ’ταν τηλεπαιχνίδι, χωρίς συζήτηση στα πλαίσια των συνεδριάσεων των επιτροπών· ή, τέλος, όταν η επιλογή ενός στελέχους του κλάδου μας στην Ακαδημία Κριτών, αντί να αποτελεί τιμητική διάκριση ως αναγνώριση της γνώσης, της εμπειρίας, της κριτικής ικανότητας, του ήθους και της εντιμότητάς του, γίνεται με απλοϊκά και τυπικά κριτήρια;

Τα Ermis Awards, όπως είναι σήμερα, δεν μας αντιπροσωπεύουν, γι’ αυτό και πήραμε την απόφαση ν’ αποχωρήσουμε από το θεσμό.

Θα παραμείνουμε πιστοί στο όραμα που έχουμε για τα Ermis Awards, και θα είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός θεσμού με κύρος, αντάξιου του κλάδου και των επαγγελματιών του, όταν η ΕΔΕΕ συμμεριστεί το όραμα αυτό.

Γιάννης Ευσταθιάδης Θεόδωρος Κοτιώνης Γιάννης Σιδέρης

Χρήστος Λάτος Πάνος Σαμπράκος Θανάσης Γκάγιας

Ελισάβετ Καζακοπούλου Γιώργος Κοτιώνης Μαρία Τζελέπη

Σχετικά με την Ogilvy

Η Ogilvy στην Ελλάδα απασχολεί περισσότερους από 450 κορυφαίους επαγγελματίες της διαφήμισής και της επικοινωνίας. Με 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, είναι ο πιο σημαντικός και πολυβραβευμένος οργανισμός επικοινωνίας της χώρας με τις περισσότερες διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό. Εκτός από 1055 Βραβεία Ermis και 35 Βραβεία Effie στην Ελλάδα, η Ogilvy έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως 6 Cannes Lions, 1 Clio Award, 1 One Show Pencil, 4 London International Awards, 1 Webby Award, κλπ.

Οι εξειδικεύσεις της καλύπτουν ολιστικά τις σύγχρονες ανάγκες της επικοινωνίας και του modern marketing: Brand Strategy, Advertising, Customer Engagement & Digital, PR & Influence, Activation & Shopper Marketing, Performance Marketing, Talent, Sports & Content Management και Branded Entertainment.

"We make brands matter". Αυτό είναι το όραμα και ο σκοπός της εταιρείας και η Ogilvy ήταν πάντα γνωστή ως η εταιρεία επικοινωνίας που εμπιστεύονται περισσότερο τα brands.

"We Sell or Else". Το πασίγνωστο απόφθεγμα του David Ogilvy ακολουθούν καθημερινά τα στελέχη της Ogilvy, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες ιδέες φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα στους πελάτες και τα brands.