Ο δύτης Βασίλης Μεντογιάννης έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να προστατεύσει μια μοναδική τοποθεσία σε έναν απομακρυσμένο κόλπο στη βορειοανατολική Ελλάδα, όπου οι θαλάσσιοι ιππόκαμποι - ένα προστατευόμενο είδος που επλήγη από τη ρύπανση και την υπεραλίευση - ακμάζουν.

Έχοντας ήδη αποκαταστήσει το οικοσύστημά των ιππόκαμπων το 2015 με σχοινιά και συνθετικά φυτά, αφού υπέστη ζημίες από πλημμυρικά νερά από κοντινό χωριό, τώρα επιδιώκεται ευρύτερη προστασία και το Reuters κάνει αφιέρωμα στην προσπάθεια αυτή.

«Μιλάμε για μια πολύ μικρή περιοχή, νομίζω ότι η διατήρηση των αλιευτικών σκαφών μακριά από εκεί είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε», δήλωσε ο Μεντογιάννης.

Ο δύτης ανακάλυψε τυχαία το μοναδικό αυτό σημείο στη χερσόνησο της Χαλκιδικής το 2007 και οι εμπειρογνώμονες της θάλασσας ενθουσιάστηκαν από το εύρημα του.

«Είδα πολλούς να περνάνε από μπροστά μου και αναρωτήθηκα τι συνέβαινε εκεί. Νόμιζα ότι αυτό ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο», λέει στην κάμερα.

Δεδομένου ότι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να δει κανείς ομάδες ιππόκαμπων, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα με δύτες για να τεκμηριώσει όσα είχε δει.

Οι ιππόκαμποι υπάρχουν στις θάλασσες της Ελλάδας, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι μοναδικό να βρεθεί ένας σταθερός πληθυσμός, ειδικά καθώς ο βυθός είναι άγονος και συνήθως δεν υπάρχουν αρκετά φυτά για να τους κρύψουν από τους θηρευτές τους. Υπάρχει, ωστόσο, άφθονη τροφή.

«Σε μια μικρή νησίδα, μια ομάδα επιμένει, ζει και ευδοκιμεί. Είναι σαν τους τελευταίους των Μοϊκανών», λέει ο Κώστας Δούνας, Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Το 2010 μια πλημμύρα σάρωσε το κοντινό χωριό Στρατώνι και μετέφερε τα συντρίμμια στη θάλασσα, καταστρέφοντας εν μέρει το βιότοπό τους.

Αποφασισμένος να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τη ζημιά στην τοποθεσία και με συμβουλές των επιστημόνων, ο Μεντογιάννης ολοκλήρωσε ένα τεχνητό βιότοπο για τους ιππόκαμπους το 2015, που δημιουργήθηκε με ένα λαβύρινθο σχοινιών.

Αυτό βοήθησε να αυξηθεί περαιτέρω η παρουσία τους, λέει, αν και είναι δύσκολο να δοθεί οριστική εικόνα για το μέγεθος του πληθυσμού.

«Έχουμε περάσει αρκετές ώρες με τους ιππόκαμπους, είναι ντροπαλά πλάσματα και αποφεύγουν τις κάμερες όλη την ώρα», είπε ο Μεντογιάννης.

