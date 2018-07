Το ματωμένο φεγγάρι στον ελληνικό ουρανό - Δείτε Live τη μεγαλύτερη ολική έκλειψη Σελήνης του αιώνα

Το «ματωμένο φεγγάρι», η μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική έκλειψη Σελήνης του 21ου αιώνα, είναι ορατό απόψε στον νυχτερινό ουρανό.

Η πλήρης έκλειψη διαρκεί μία ώρα, 42 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, αν και θα προηγηθεί και θα ακολουθήσει μερική έκλειψη, κάτι που σημαίνει πως η σελήνη θα περάσει συνολικά τρεις ώρες και 54 λεπτά στη σκιά της Γης, σύμφωνα με τη NASA.

Όταν η σελήνη μετακινηθεί στην κωνική σκιά της γης από φωτεινή λόγω του ήλιου γίνεται σκοτεινή. Κάποιο φως, ωστόσο, θα φθάσει μέχρι τη σελήνη γιατί αποκτά μια κλίση λόγω της ατμόσφαιρας της Γης.

Την ίδια ημέρα ο Άρης είναι πιο λαμπερός από ποτέ καθώς θα ταξιδεύει κοντά στη Γη, έτσι οι παρατηρητές θα μπορούν να δουν πώς είναι στ' αλήθεια ο κόκκινος πλανήτης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η πανσέληνος αρχίζει σταδιακά να σκιάζεται, καθώς μπαίνει μέσα στη σκιά της Γης από τις 21:24 έως τις 22:30.

Μετά τις 22:30 ο Σεληνιακός δίσκος αλλάζει χρώμα σε κίτρινο-χαλκοπορφυρό και μέχρι τις 23:22 το χρώμα της Σελήνης θα μετατραπεί σε βαθύ κόκκινο-μπορντό.

Η έκλειψη της παρασκιάς θα αρχίσει στις 00:34 ώρα Ελλάδας, θα κορυφωθεί στις 02:43 και θα λήξει στις 04:53. Το σκοτείνιασμα θα συμβεί στο βόρειο (άνω) μέρος της Σελήνης.

Στοιχεία ολικής έκλειψης Σελήνης (ορατή από Ελλάδα), σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Έναρξη μερικής έκλειψης Σελήνης: 27 Ιουλίου 2018, 21:24:27

Έναρξη ολικής έκλειψης Σελήνης: 27 Ιουλίου 2018, 22:30:15

Μέγιστο έκλειψης Σελήνης: 27 Ιουλίου 2018, 23:21:44

Πέρας ολικής έκλειψης Σελήνης: 28 Ιουλίου 2018, 00:13:11

Πέρας μερικής έκλειψης Σελήνης: 28 Ιουλίου 2018, 01:19:00

Η σεληνιακή έκλειψη είναι ορατή από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, από το ηλιοβασίλεμα μέχρι την ανατολή του ήλιου.

Το φαινόμενο είναι επίσης ορατό και από το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας και της Αυστραλίας, αλλά όχι από τη Βόρεια Αμερική ή το μεγαλύτερο μέρος του Ειρηνικού.

Η επόμενη σεληνιακή έκλειψη τόσο μεγάλης διάρκειας αναμένεται το 2123.

Δείτε live την έκλειψη από τη NASA:

