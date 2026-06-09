14ο Thessaloniki Pride 2026: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας

Για 14η χρονιά, το Thessaloniki Pride επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας μία σειρά από πολυμορφικές δράσεις που έχουν σκοπό να αναδείξουν τη συμπερίληψη, την υπερηφάνεια, την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 14ο Thessaloniki Pride 2026 διοργανώνεται -και φέτος- τον Ιούνιο, μήνα αφιερωμένο στην ΛΟΑΤΚΙ+ υπερηφάνεια, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα πολυήμερο φεστιβάλ ορατότητας, έκφρασης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων.

Το 14ο Thessaloniki Pride 2026 θα λάβει χώρα από τις 15 ως τις 20 Ιουνίου και θα κορυφωθεί, όπως πάντα, την τελευταία μέρα, το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας στους δρόμους της πόλης και τη συναυλία που ακολουθεί. Με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον Κώδικα», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει.

Facebook Twitter Άτομα συμμετέχουν σε προηγούμενη Πορεία Υπερηφάνειας στη Θεσσαλονίκη / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από Πορεία Υπερηφάνειας στη Θεσσαλονίκη / Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Άτομα κρατούν σημαιάκι με το λογότυπο του Thessaloniki Pride / Φωτ.: Eurokinissi

14ο Thessaloniki Pride 2026: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές καλλιτεχνικές δράσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ανοιχτές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Ταυτόχρονα έχει διατεθεί δημόσια και το επικοινωνιακό υλικό του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα μαζί με τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν στη φετινή συνέντευξη τύπου, που θα παραχωρηθεί την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 11:30 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27, 1ος όρ.).

Τη συνέντευξη θα παραχωρήσουν εκπρόσωποι της διοργάνωσης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, από το Δήμο Θεσσαλονίκης που θέτει αδιαλείπτως το φεστιβάλ υπό την αιγίδα του από την πρώτη διοργάνωση.

Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιείται με τη συνέργεια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, καλλιτεχνών και εθελοντών, που επιδιώκουν να δημιουργούν κάθε χρόνο έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα μηνύματα και καλώντας όλον τον κόσμο να συμβάλει στη μεγάλη αυτή γιορτή διεκδίκησης με αίτημα την αγάπη και την αποδοχή.

Βρείτε το πρόγραμμα του 14ου Thessaloniki Pride εδώ.