«100 Ρομά ειδικοί φρουροί στην ΕΛΑΣ»: Το σχέδιο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Την πρόσληψη στην ΕΛΑΣ 100 Ρομά σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με δημοσίευμα στα «Νέα».

Το δημοσίευαμ αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναγγελία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκατάσταση δύναμης 70-100 αστυνομικών σε καταυλισμούς για τον έλεγχο της παραβατικότητας.

Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έχει κύριο στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο (άνω του 50%-60%) στις κλοπές, στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τα στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη, «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και η οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών».

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι επιτελείς των αρχών ασφαλείας είχαν προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη σύσταση ειδικής επιτροπής για να υπάρξει υπέρβαση ορισμένων νομοτεχνικών ζητημάτων που αφορούν τον προσδιορισμό των προσόντων και των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υποψηφίων για πρόσληψη ενστόλων. Και αυτό γιατί οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες και δεν θεωρήθηκε ευχερής ο σχετικός διαγωνισμός, προκειμένου να μην διατυπωθούν αιτιάσεις για διακρίσεις σε βάρος αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία, σημειώνουν «Τα Νέα».

«100 Ρομά ειδικοί φρουροί στην ΕΛΑΣ»: Οι προϋποθέσεις

Έτσι, αποφασίστηκε τα τελευταία 24ωρα η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών 100 Ρομά, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί, με στελέχη της ΕΛΑΣ να μην αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως «μυστικοί» αστυνομικοί.

Ζητούμενο για τους επιτελείς είναι η ανταπόκριση που θα υπάρξει από πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο αίτημα ένταξης στην αστυνομία και η αντιμετώπιση που θα τύχουν από τις κοινότητές τους. Όπως εξάλλου σημαντικά κρίνονται η διαχείριση ένστολων Ρομά και το εάν θα υπάρξουν ζητήματα διάβρωσης προς όφελος ορισμένων ποινικών.

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί αστυνομικοί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως την Ηλεία), όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Μάλιστα, αν το συγκεκριμένο εγχείρημα επιτύχει, πιθανόν να υπάρξουν και νέες προσλήψεις από τη συγκεκριμένη κοινότητα στις αρχές ασφαλείας.