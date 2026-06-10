Zendaya: Η εμφάνιση-έκπληξη με την «Οδύσσεια» στα χέρια σε μικρό βιβλιοπωλείο

Η Zendaya πραγματοποίησε πρόσφατα μια εμφάνιση-έκπληξη σε ένα μικρό, ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια, γεγονός που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η σταρ της ταινίας «Challengers» επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο «Rakestraw Books» στο Ντάνβιλ της Καλιφόρνια, όπου πέρασε την ώρα της, ξεφυλλίζοντας βιβλία, συνομιλώντας με το προσωπικό και επιλέγοντας ορισμένους νέους τίτλους.

Οι υπεύθυνοι του βιβλιοπωλείου αποκάλυψαν την επίσκεψή της, σε ανάρτησή τους στο Instagram και τη συνόδευσαν με ένα στιγμιότυπο που δείχνει την ηθοποιό να ποζάρει μέσα στο κατάστημα, κρατώντας δύο βιβλία.

Zendaya: Η φωτογραφία με την «Οδύσσεια» στα χέρια

«Είχαμε μια πολύ ξεχωριστή επισκέπτρια στο Rakestraw Books πρόσφατα», ανέφεραν στη λεζάντα της ανάρτησης και πρόσθεσαν: «Η Zendaya μας επισκέφθηκε για να κάνει τις αγορές της και να συζητήσει μαζί μας για βιβλία!».

Στο στιγμιότυπο, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός διακρίνεται να κρατά αντίτυπα του «Dune:Messiah» δια χειρός Frank Herbert και της «Οδύσσειας».

«Πρόσφατα είχαμε μια πολύ ξεχωριστή επίσκεψη στο Rakestraw Books. Η Zendaya πέρασε από εμάς για να ψωνίσει και να συνομιλήσει μαζί μας για βιβλία! Χαρήκαμε πολύ που τη βοηθήσαμε να βρει μερικά καλά αναγνώσματα και μας άρεσε πολύ που μας πρότεινε και η ίδια κάποιους τίτλους. Σε ευχαριστούμε Zendaya που είσαι τόσο όμορφη και για την αγάπη σου για τα βιβλία και την υποστήριξη των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων! Ήταν αρκετά ευγενική ώστε να βγάλουμε μια φωτογραφία με βιβλία που έγιναν ταινίες!» έγραψε χαρακτηριστικά το βιβλιοπωλείο.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια πρόκειται να επιστρέψει στον ρόλο της Chani για το «Dune: Part Three» το φινάλε της επιτυχημένης sci-fi τριλογίας σε σκηνοθεσία Denis Villeneuve. Η ταινία, η οποία αντλεί έμπνευση από το «Dune: Messiah», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Την ίδια στιγμή, η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ. Στην ταινία, η Zendaya ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά και ο Τομ Χόλαντ έχει τον ρόλο του Τηλέμαχου.

Zendaya with ‘DUNE’ and ‘THE ODYSSEY’ novels. pic.twitter.com/GXO8p1QpO8 — Pop Base (@PopBase) June 6, 2026

Η «Οδύσσεια» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, την Πέμπτη 16 Ιουλίου από την Tanweer.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ