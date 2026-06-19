Ζάππειο: Οι πρώτες εικόνες από το νέο Αμφιθέατρο Κήπων

Οι πρώτες εικόνες από το υπό κατασκευή Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου δίνουν μία πρώτη γεύση από τον νέο υπαίθριο χώρο, χωρητικότητας άνω των 1.000 θεατών.

Το αμφιθέατρο θα αποτελέσει τη βασική σκηνή του «Φεστιβάλ Ολυμπίων», η έναρξη του οποίου θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής και θα φιλοξενεί θεατρικές παραγωγές, συναυλίες και ποικίλες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το υπό κατασκευή αμφιθέατρο δείχνουν πως όλα θα είναι έτοιμα για να ανοίξει η αυλαία του Φεστιβάλ, με τη συναυλία «Swinging with the Big Band», μια βραδιά αφιερωμένη στον διαχρονικό ήχο της jazz και των μεγάλων ορχηστρών.

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων (Athens Big Band) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες επιτυχίες του είδους, από τη χρυσή εποχή των μεγάλων jazz orchestras έως σύγχρονες ενορχηστρώσεις και συνθέσεις που διατηρούν ζωντανό το πνεύμα του swing, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σάμι Αμίρη.

Με ελεύθερη είσοδο, η εναρκτήρια εκδήλωση αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, στο νέο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου, έναν χώρο που θα φιλοξενήσει σημαντικές πολιτιστικές δράσεις στο κέντρο της πόλης.