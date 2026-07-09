ΥΠΠΟ: Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα «Εύμαιος» - Στόχος ένας πολιτισμός προσβάσιμος για όλους

Παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου και υπηρεσιακών στελεχών του υπουργείου Πολιτισμού, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα «Εύμαιος», η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Καταγραφή συνθηκών προσβασιμότητας χώρων πολιτισμού και ανάπτυξη ψηφιακής πύλης πληροφόρησης για επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα (ΕΥΜΑΙΟΣ)».

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την άρση των εμποδίων πρόσβασης στον πολιτισμό, με κοινό στόχο τη διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως αναπηρίας ή περιορισμών κινητικότητας, μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα την πολιτιστική κληρονομιά και τις πολιτιστικές υπηρεσίες της χώρας.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης του υπουργείου Πολιτισμού με την ΕΣΑμεΑ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελώντας μέρος των δράσεων του υπουργείου Πολιτισμού για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στόχος του είναι η καταγραφή, σε όλη τη χώρα, των συνθηκών προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού και η δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής πύλης ενημέρωσης για άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, ηλικιωμένους και γενικότερα για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα «Εύμαιος»

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα του έργου και οι δυνατότητες της πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία προσβασιμότητας για περισσότερους από 120 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, σε όλη τη χώρα. Η πλατφόρμα παρέχει αξιόπιστη και αναλυτική πληροφόρηση για τις συνθήκες πρόσβασης και τις διαθέσιμες υποδομές, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό της επίσκεψης των πολιτών.

Η υλοποίηση του έργου δεν περιορίστηκε στη δημιουργία της ψηφιακής πύλης, αλλά περιέλαβε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας καταγραφής και αξιολόγησης της προσβασιμότητας των χώρων πολιτισμού, με κοινά κριτήρια και διαδικασίες, ώστε τα στοιχεία που παρέχονται στους επισκέπτες να είναι αξιόπιστα, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διενέργεια αυτοψιών πεδίου, τη συγκέντρωση και διαχείριση των δεδομένων στο κεντρικό εθνικό αποθετήριο «Εύμαιος», καθώς και την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο του έργου εκπαιδεύτηκαν επιθεωρητές φυσικής προσβασιμότητας, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψίες σε περισσότερους από 120 επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, καταγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες πρόσβασης και τις διαθέσιμες υποδομές. Επιπλέον, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε ως δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά), με προδιαγραφές καθολικής ψηφιακής προσβασιμότητας, ώστε να εξυπηρετεί τόσο το ελληνικό όσο και το διεθνές κοινό.

Φωτ.: ΥΠΠΟ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Πολιτισμού, όπως το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr) και το Hellenic Heritage (www.hh.gr). Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει συνάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού με την ΕΣΑμεΑ, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για τη διασύνδεση της πλατφόρμας με τα δύο συστήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ενημέρωσης για την προσβασιμότητα στους χώρους πολιτισμού.

Φωτ.: ΥΠΠΟ

Φωτ.: ΥΠΠΟ

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και της ΕΣΑμεΑ, με αντικείμενο τη διαρκή επικαιροποίηση των δεδομένων, τη συντήρηση και τη συνεχή ανάπτυξη της πλατφόρμας «Εύμαιος». Στόχος είναι η συστηματική ενημέρωση των στοιχείων προσβασιμότητας, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν αξιόπιστες και επίκαιρες, ανταποκρινόμενες στις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους πολιτισμού.

Η ολοκλήρωση του έργου και η παρουσίαση της πλατφόρμας «Εύμαιος» αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καθολικής προσβασιμότητας στον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας τη γόνιμη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την ΕΣΑμεΑ.