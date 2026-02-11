ΥΠΠΟ: Η Οικία Χρονάκη καθίσταται πυρήνας πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορικής Οικίας Ι. Χρονάκη, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την υπογραφή της σύμβασης τίθενται οι βάσεις για την εκκίνηση των διαδικασιών, προκειμένου το μνημείο -που παραμένει, επί σειρά ετών, κλειστό και ανενεργό- να αποδοθεί, εκ νέου, στην πόλη του Ηρακλείου και στο κοινό.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διάθεση ποσού ύψους 260.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, ώστε να ωριμάσει το έργο της αποκατάστασης του μνημείου και να είναι εφικτή η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΠΑ 2021–2027. Συντάσσονται οι μελέτες αποκατάστασης της Οικίας Χρονάκη λαμβάνοντας υπόψη τη νέα χρήση του κτιρίου-μνημείου, ως χώρου δραστηριότητας του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Ηρακλείου.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την Οικία Χρονάκη στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Οικία Χρονάκη θα αποτελέσει επισκέψιμο εκθεσιακό χώρο της κρητικής υφαντικής τέχνης και λαογραφίας, προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρο διεξαγωγής εκπαιδευτικών εργαστηρίων και επιδείξεων. Στον εκθεσιακό χώρο θα φιλοξενηθούν, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, επιλεγμένα έργα των συλλογών του λαογραφικού αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων.

Αμέσως μετά την υπογραφή, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η Οικία Χρονάκη αποτελεί ένα ιδιαίτερο μνημείο, εντός των ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου, με σημαντική ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την απόφασή μας, τον Ιούλιο 2025, για την δεκαετή δωρεάν παραχώρησή του στο Λύκειο των Ελληνίδων, σηματοδοτούν την έναρξη της συντονισμένης προσπάθειάς μας, ώστε το κτήριο να περάσει από την αδράνεια στη δημιουργική αξιοποίηση και να αποτελέσει ένα ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα, στην καρδιά της πόλης. Η αγαστή, σταθερή και αποδεδειγμένα αποτελεσματική συνεργασία μας με την Περιφέρεια Κρήτης, όπως και η ενεργός συμβολή του Λυκείου των Ελληνίδων-Παράρτημα Ηρακλείου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση και την άριστη αξιοποίηση του μνημείου, η οποία δεν θα περιορίζεται στην αποκατάσταση του κτιρίου, αλλά επεκτείνεται στην εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική του διάσταση.

Πρόκειται για μια πολιτιστική επένδυση, με αναπτυξιακό αποτύπωμα, η οποία αναδεικνύει την τοπική ταυτότητα και αποδίδει στο Ηράκλειο έναν νέο χώρο ποιότητας για τους πολίτες και τους επισκέπτες του. Η υφαντική τέχνη της Κρήτης αλλά και εκμάθησής της, με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, βρίσκει τον ιδανικό χώρο φιλοξενίας της. Η ενίσχυση της υφαντικής τέχνης έχει σαφές πολιτιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο για την τοπική κοινωνία».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η Οικία Ι. Χρονάκη, ένα χαρακτηρισμένο μνημείο εντός των Ενετικών Τειχών και από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα βαλκανικής αρχιτεκτονικής στο Ηράκλειο, εισέρχεται σε μια νέα τροχιά. Η Περιφέρεια Κρήτης σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα στηρίξουν το έργο, σε όλα τα απαιτούμενα στάδια, από την ωρίμανση των μελετών μέχρι την τελική υλοποίηση, ώστε να παραδοθεί στην κοινωνία ένα σημαντικό ιστορικό οίκημα, πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό. Με τη δωρεάν παραχώρηση στο Λύκειο των Ελληνίδων, από το ΥΠΠΟ, δημιουργούμε έναν ενεργό πυρήνα πολιτισμού και ένα σύγχρονο Μουσείο Κρητικής Υφαντικής Τέχνης στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου».

Η Οικία Ι. Χρονάκη, ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, αποτελεί χαρακτηρισμένο μνημείο και βρίσκεται εντός των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου. Τον Ιούλιο του 2025, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου, για δέκα έτη, στο Λύκειο των Ελληνίδων–Παράρτημα Ηρακλείου.

Το μνημείο χρήζει αποκατάστασης, προκειμένου να καταστεί ασφαλές και λειτουργικό για τις νέες χρήσεις, ως πυρήνας πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενώ με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης θα συσταθεί τετραμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συμβαλλόμενων φορέων.