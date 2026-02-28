Το υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε τις 262 φωτογραφίες της Καισαριανής

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της κυριότητας της σημαντικής φωτογραφικής συλλογής που περιλαμβάνει εικόνες των εκτελεσμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε δημοπρασία πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι φωτογραφίες της συλλογής αποτελούν σημαντικά τεκμήρια του ήθους και της πατριωτικής στάσης των Ελλήνων που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και πλέον ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της μνήμης τους για τις επόμενες γενιές.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

«Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής. Τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

Το υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιλάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα. Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίνα Μενδώνη.