Ξενυχτώντας με τον Μποτιτσέλι στους Uffizi

Ο Σιμόνε Βέρντε έφυγε από τους Uffizi στις τρεισήμισι τα ξημερώματα. Δεν είχε μείνει στο μουσείο για μια δεξίωση, ούτε για κάποιο επίσημο δείπνο κάτω από τα ταβάνια της Φλωρεντίας. Είχε μείνει για να επιβλέψει το ξανακρέμασμα της «Primavera» του Μποτιτσέλι.

Υπάρχει κάτι σχεδόν μυστικό σε αυτή την εικόνα: ένα μουσείο άδειο από τουρίστες, χωρίς φωνές, χωρίς ουρές, χωρίς κινητά σηκωμένα μπροστά στην «Αφροδίτη». Μόνο εργάτες, συντηρητές, γάντια, εργαλεία, φως εργασίας, βαριές κορνίζες, τζάμια που ανοίγουν, πίνακες που μετακινούνται τη νύχτα σαν σώματα που δεν πρέπει να ξυπνήσουν απότομα.

Η «Γέννηση της Αφροδίτης» και η «Primavera» είναι από εκείνα τα έργα που ο κόσμος έχει δει πριν τα δει. Έχουν γίνει εικόνες σε βιβλία, αφίσες, μαγνητάκια, εξώφυλλα, τουριστικές τσάντες, σχολικά τετράδια, αναρτήσεις στο Instagram. Είναι τόσο διάσημες ώστε κινδυνεύουν να πάψουν να είναι πίνακες και να γίνουν απλώς σήματα αναγνώρισης: πήγα στους Uffizi, είδα την Αφροδίτη, συνέχισα.

Εργαζόμενοι τοποθετούν έργα του Ραφαήλ στο Palazzo Pitti, σε μια εικόνα όπου η μουσειακή ομορφιά συναντά την πρακτική, σχεδόν χειρωνακτική φροντίδα της

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αλλάξει ο Βέρντε, που ανέλαβε τη διεύθυνση των Uffizi το 2024. Όχι να κάνει το μουσείο πιο εντυπωσιακό, ούτε να ξανασυσκευάσει την Αναγέννηση για τον τουρίστα του 21ου αιώνα. Το στοίχημα είναι πιο λεπτό: να ξαναδώσει βάρος σε εικόνες που η υπερβολική αναπαραγωγή έχει κάνει σχεδόν αβαρείς.

Οι αίθουσες του Μποτιτσέλι έχουν πλέον στηθεί ξανά. Το λευκό, πιο σύγχρονο περιβάλλον της προηγούμενης παρουσίασης δίνει τη θέση του σε γκρι τοίχους που θυμίζουν αναγεννησιακή σοβαρότητα, σε πιο σκοτεινές βάσεις, σε μπρούτζινα προστατευτικά, σε μια ατμόσφαιρα που δεν θέλει να φωνάξει «νέο», αλλά να κάνει τον επισκέπτη να νιώσει ότι η ομορφιά έχει ξαναβρεί τον χώρο της.

Το ωραίο στις φωτογραφίες δεν είναι μόνο ότι δείχνουν τους Uffizi άδειους ή τον Μποτιτσέλι πίσω από νέο γυαλί. Είναι ότι δείχνουν το αριστούργημα ως κάτι εύθραυστο. Η «Γέννηση της Αφροδίτης» αντανακλάται στο ανοιχτό τζάμι της προθήκης της. Η εικόνα διπλασιάζεται, θαμπώνει, μοιάζει για λίγο να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: το έργο που ξέρουμε και το έργο που πρέπει ακόμη να προστατευτεί, να φωτιστεί, να καθαριστεί, να σωθεί από το ίδιο του το πλήθος.

Η Galleria Palatina στο Palazzo Pitti, με τους κόκκινους τοίχους, τα βαριά χρυσά κάδρα και τα μαρμάρινα σώματα να θυμίζουν ότι κάθε μουσείο είναι και μια σκηνοθεσία μνήμης

Μαρμάρινος κορμός στους Uffizi, μέσα σε μια αίθουσα όπου το αρχαίο σώμα επιστρέφει ως θραύσμα, μνήμη και καθαρή υλικότητα.

O Μποτιτσέλι δεν εμφανίζεται ως αφηρημένο μεγαλείο. Εμφανίζεται ως αντικείμενο φροντίδας. Κάποιος δουλεύει πάνω στην κορνίζα της «Primavera». Κάποιος μετακινεί έναν Ραφαήλ μέσα σε κόκκινες αίθουσες. Κάποιος περνά ανάμεσα σε προτομές που βγήκαν από τις αποθήκες και τώρα ξαναβρίσκουν φως.

Το μουσείο δεν είναι μόνο εκεί όπου κοιτάμε. Είναι και εκεί όπου κάποιοι άλλοι, αόρατοι τις περισσότερες ώρες, κάνουν τα έργα ορατά.

Οι Uffizi είναι από τα πιο πολυσύχναστα μουσεία του κόσμου. Πέρσι δέχθηκαν 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό το πλήθος είναι ευλογία και απειλή μαζί. Χωρίς το πλήθος, το μουσείο δεν ζει. Με το πλήθος, τα έργα κινδυνεύουν να γίνουν σταθμοί σε μια διαδρομή κατανάλωσης: φωτογραφία, επιβεβαίωση, επόμενο αριστούργημα.

Ο Βέρντε μοιάζει να ξέρει ότι δεν μπορεί να πολεμήσει τη selfie εποχή μόνο με απαγορεύσεις. Μπορεί όμως να αλλάξει τη σκηνή. Να δημιουργήσει συνθήκες όπου το βλέμμα καθυστερεί λίγο περισσότερο. Όπου ο επισκέπτης δεν βλέπει μόνο την Αφροδίτη, αλλά και το δωμάτιο γύρω της, τη σκιά, την ιστορία, το γεγονός ότι αυτός ο πίνακας δεν κρεμόταν πάντα έτσι, δεν φωτιζόταν πάντα έτσι, δεν προστατευόταν πάντα έτσι.

Ρωμαϊκές προτομές στον Διάδρομο Βαζάρι, ανάμεσα στους Uffizi και το Palazzo Pitti: έργα που έμεναν στις αποθήκες ξαναβγαίνουν στο φως και μετατρέπουν τον διάδρομο σε ζωντανή γραμμή μνήμης.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις αίθουσες του Μποτιτσέλι. Το Palazzo Pitti, οι Κήποι Boboli και ο Διάδρομος Βαζάρι μπαίνουν κι αυτά στο ίδιο μεγάλο σχέδιο. Από τα βασιλικά διαμερίσματα μέχρι τις ρωμαϊκές προτομές που βγήκαν ξανά από τις αποθήκες, ολόκληρο το σύμπλεγμα των Uffizi μοιάζει να ξαναβρίσκει τη σχέση του με τον χρόνο. Όχι τον χρόνο της ουράς και του εισιτηρίου, αλλά τον χρόνο της συλλογής, της κατοίκησης, της εξουσίας, της μνήμης.

Στο Palazzo Pitti, οι αίθουσες με τους κόκκινους τοίχους, τα βαριά χρυσά κάδρα και τα γυμνά μαρμάρινα σώματα θυμίζουν ότι η τέχνη υπήρξε πάντα και σκηνοθεσία δύναμης.

Στον Διάδρομο Βαζάρι, οι προτομές παρατάσσονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες μιας συλλογής που δεν τελειώνει. Από τα παράθυρα, η Φλωρεντία μοιάζει σχεδόν ζωγραφισμένη: ο Άρνος, το Ponte Vecchio, οι στέγες, οι γέφυρες, η πόλη ως προέκταση του ίδιου του μουσείου.

Το μουσείο, σε αυτή την εκδοχή, δεν είναι νεκρή αποθήκη ομορφιάς. Είναι ένας οργανισμός που αναπνέει, αλλάζει, κουράζεται, ξενυχτά, προστατεύει, φωτίζει, μετακινεί, ξαναστήνει. Και η ομορφιά του δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα ονόματα. Βρίσκεται και σε μια κόκκινη μηχανή μεταφοράς δίπλα σε έναν Ραφαήλ, σε ένα ζευγάρι λευκά γάντια, σε μια αντανάκλαση πάνω στο τζάμι, στο βλέμμα ενός επισκέπτη που ίσως για πρώτη φορά σταματά λίγο πριν σηκώσει το κινητό.

Στο Palazzo Pitti, πίνακες και γλυπτά συνυπάρχουν σαν θεατρική σκηνή: η τέχνη εδώ δεν εκτίθεται απλώς, σκηνοθετεί την ισχύ της.

Λεπτομέρεια από τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι, όπως αντανακλάται στο ανοιχτό τζάμι της νέας της προθήκης: η πιο διάσημη εικόνα των Uffizi ξαναγίνεται εύθραυστη.

Ο Βέρντε λέει ότι η καλύτερη συμβολή που μπορεί να κάνει είναι να μπαίνει κάποιος στους Uffizi και να έχει την εντύπωση πως το μουσείο ήταν πάντα έτσι. Αυτή είναι μια παράξενη, σχεδόν ταπεινή φιλοδοξία. Να αλλάξεις κάτι τόσο βαθιά ώστε να μοιάζει αυτονόητο. Να ξαναστήσεις την Αφροδίτη χωρίς να της κλέψεις τη σιωπή. Να κάνεις ένα από τα πιο φωτογραφημένα έργα του κόσμου να ζητήσει ξανά λίγη προσοχή.

Ίσως αυτό είναι τελικά το νόημα του ξενυχτιού με τον Μποτιτσέλι. Όχι να σωθεί η Αναγέννηση από τους τουρίστες, ούτε να γίνει το μουσείο πιο αυστηρό, πιο σοβαρό, πιο μουσειακό. Αλλά να ξαναδημιουργηθεί, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, η πιθανότητα της πρώτης ματιάς.

Να δεις την «Αφροδίτη» σαν να μην την έχεις ήδη καταναλώσει. Να περάσεις μπροστά από την «Primavera» και να θυμηθείς ότι η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Κάποιος ξενυχτά για να τη δεις.

με στοιχεία από NYT