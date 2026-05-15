Ξεκίνησε η αναζήτηση για τον νέο Τζέιμς Μποντ: Τα φαβορί για τον ρόλο του 007

Η διαδικασία αναζήτησης του νέου Τζέιμς Μποντ ξεκίνησε επίσημα, έπειτα από χρόνια φημών και εικασιών για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007.

«Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε η Amazon MGM Studios, επιβεβαιώνοντας ότι οι οντισιόν έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με το Variety.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή του τέλους μιας μακράς αναμονής για τη νέα εποχή του franchise, πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του «No Time To Die», της τελευταίας ταινίας του Ντάνιελ Κρεγκ ως Μποντ.

Παράλληλα, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες από τότε που η Amazon MGM Studios απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών James Bond.

Το στούντιο έχει ήδη ανακοινώσει ότι τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός από το Dune, ενώ το σενάριο γράφει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Σύμφωνα με το Variety, την επιλογή του νέου πρωταγωνιστή έχει αναλάβει η Νίνα Γκολντ, μία από τις πιο γνωστές casting directors του Χόλιγουντ, με συμμετοχή σε μεγάλες παραγωγές όπως τα Paddington, Star Wars, Jurassic Park και Mamma Mia!.

Τα φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ

Κάλουμ Τέρνερ

Ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο όνομα για τον ρόλο. Έχει εμφανιστεί στις ταινίες Fantastic Beasts, πρωταγωνίστησε στη σειρά Masters of the Air και είχε προταθεί για Bafta για το τηλεοπτικό δράμα The Capture.

Ο Κάλουμ Τέρνερ / Φωτ.: EPA, αρχείου

Τζέικομπ Ελόρντι

Ο 28χρονος Αυστραλός έγινε γνωστός μέσα από το Euphoria και το Saltburn, ενώ φέτος προτάθηκε για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο Frankenstein. Η δημοσιογράφος Μαρίνα Χάιντ ανέφερε πρόσφατα ότι, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, ο Ελόρντι βρίσκεται πλέον στην «pole position» για τον ρόλο του Μποντ.

Ο Τζέικομ Ελόρντι / Φωτ.: EPA, αρχείου

Χάρις Ντίκινσον

Ο 29χρονος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Τζον Λένον στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για τους Beatles. Έχει επίσης εμφανιστεί στα Maleficent, The King’s Man, Where the Crawdads Sing και Babygirl.

Ο Χάρις Ντίκινσον / Φωτ.: EPA, αρχείου

Χένρι Κάβιλ

Ο πρωταγωνιστής των Superman, The Witcher και Mission: Impossible παραμένει εδώ και χρόνια αγαπημένος των φαν του Bond. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν ο βασικός αντίπαλος του Ντάνιελ Κρεγκ όταν έγινε η επιλογή του νέου 007. Ωστόσο, στα 43 του, ορισμένοι αναρωτιούνται αν θεωρείται πλέον μεγαλύτερος από την ηλικία που αναζητούν οι παραγωγοί.

Ο Χένρι Κάβιλ / Φωτ.: EPA, αρχείου

Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον

Ο 35χρονος, γνωστός από τα Kick-Ass, Kraven the Hunter και 28 Years Later, συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον / Φωτ.: EPA, αρχείου

Θίο Τζέιμς

Ο 41χρονος ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες Divergent και αργότερα ενίσχυσε τη φήμη του με σειρές όπως τα The White Lotus και The Gentlemen.

Ο Θίο Τζέιμς / Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο ηθοποιός που θα επιλεγεί θα γίνει ο έβδομος επίσημος Τζέιμς Μποντ στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise, το οποίο μετρά πλέον 64 χρόνια ζωής.

Όσα έχουν γίνει γνωστά για τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ

Μιλώντας στο CinemaCon τον περασμένο μήνα, η επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Amazon MGM Studios, Κόρτνεϊ Βαλέντι, δήλωσε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει τη νέα ταινία με «προσοχή και βαθύ σεβασμό» απέναντι στην κληρονομιά του χαρακτήρα.

«Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε πότε θα ανακοινώσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι όνειρο ζωής για όλους μας να φέρουμε στο κοινό το επόμενο κεφάλαιο και πρόκειται για μια ευθύνη που δεν παίρνουμε καθόλου ελαφρά».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο συνδυασμός ενός από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά franchise με μια «παγκόσμιας κλάσης δημιουργική ομάδα» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για «κάτι πραγματικά αντάξιο της κληρονομιάς του Bond».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την υπόθεση, το υπόλοιπο καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της επόμενης ταινίας, η οποία θα είναι η 26η επίσημη ταινία του James Bond.

Ο Στίβεν Νάιτ δήλωσε πάντως στο BBC, στο περιθώριο των τηλεοπτικών βραβείων Bafta, ότι η δουλειά πάνω στο σενάριο «πηγαίνει φανταστικά».

«Είμαι 1.000% σίγουρος ότι όταν κυκλοφορήσει, ο κόσμος θα το λατρέψει», ανέφερε.

Την παραγωγή της νέας ταινίας έχουν αναλάβει οι Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν.

Η Πασκάλ είναι γνωστή κυρίως από τις τελευταίες ταινίες Spider-Man με τον Τομ Χόλαντ, ενώ ο Χέιμαν υπήρξε παραγωγός και των οκτώ ταινιών Harry Potter.

Με πληροφορίες από BBC