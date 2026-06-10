Ξεκινά σήμερα το Athens Photo Festival

Το Κεντρικό Πρόγραμμα συγκροτεί μια μεγάλης κλίμακας εκθεσιακή παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται σε 3.000 τ.μ. και καταλαμβάνει όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138. Φωτογραφικά έργα, προβολές, αρχειακό υλικό, κείμενα, καλλιτεχνικές εκδόσεις και εγκαταστάσεις διευρύνουν τους όρους παρουσίασης, πρόσληψης και νοηματοδότησης της φωτογραφικής εικόνας.

Οι εκθέσεις του Φεστιβάλ αρθρώνονται μέσα από επιμέρους διαδρομές που διασταυρώνονται και συμπλέκονται: μνήμη, ιστορία και αρχειακές χειρονομίες, μορφές συγγένειας και σχέσεις φροντίδας, τόπος, εκτοπισμός και συλλογικό τραύμα, σώμα, ορατότητα και αυτοπροσδιορισμός, τελετουργία, σύμβολα και μυθικές αφηγήσεις, μη ανθρώπινη ζωή και οικολογικές σχέσεις.

H διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα πολυεπίπεδο δημόσιο πρόγραμμα προβολών, εκπαιδευτικών δράσεων, portfolio reviews, ομιλιών, ξεναγήσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, ενισχύοντας τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή.

Bharat Sikka Olga Cafiero

Παράλληλα, το Φεστιβάλ αναπτύσσει ειδικές πλατφόρμες που λειτουργούν τόσο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης όσο και σε ετήσια βάση, διευρύνοντας το πεδίο δράσεών του γύρω από την ανάδειξη νέων δημιουργών, το φωτογραφικό βιβλίο, τη σύνδεση με τον αστικό ιστό και την ανάπτυξη της έρευνας, μέσα από το πρόγραμμα Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι, το Book Program, το Satellite Program και το Athens Photo Research Center.

Mε εμφανή προσανατολισμό στη σύγχρονη φωτογραφία, το Φεστιβάλ επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας το ρόλο των σύγχρονων φωτογραφικών πρακτικών.

Το Athens Photo Festival, στοχεύει να λειτουργεί ως ευκαιρία συσπείρωσης και συνεργασίας πολιτιστικών φορέων και θεσμών από διαφορετικές χώρες, με απώτερο σκοπό τις καλλιτεχνικές συνέργειες και ανταλλαγές.

Mουσείο Μπενάκη - Κτίριο Πειραιώς

Εγκαίνια: 10/06 ώρα 20:00

Διάρκεια: 11/06 - 26/07

Διοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Μανόλης Μωρεσόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής / Επιμελητής

Μαρίλια Φωτοπούλου, Υπεύθυνη Προγραμματισμού

Συλβία Σαχίνη, Υπεύθυνη Book Program & Satellite Program

https://www.benaki.org/

https://photofestival.gr/