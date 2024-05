Ξεκινά η «τρίτη θεατρική σεζόν» του Μαΐου με τριάντα πρεμιέρες

Περιμένοντας τον Γκοντό

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Στη Στέγη ένα έργο μνημειακό, στα όρια της υψηλής ποίησης και της αυθάδικης κωμωδίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, Θεόδωρος Τερζόπουλος, κατευθύνοντας ένα εξαιρετικό ιταλικό καστ, σε μια μεγάλη συμπαραγωγή του Emillia Romagna Teatro. Δύο παρίες του δρόμου, δύο κλοσάρ, ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν, ντυμένοι με τα κουρέλια τους, στέκονται πλάι σε ένα δέντρο, μιλούν περί ανέμων και υδάτων, συναντιούνται τυχαία με τρεις εξίσου περίεργους τύπους, ενώ κατά βάση περιμένουν κάποιον άλλον που δεν έρχεται ποτέ. Ποιος είναι, τελικά, ο Γκοντό του τίτλου που δεν εμφανίζεται ποτέ;

Με τους: Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano και Rocco Ancarola, Giulio Germano Cervi

15-19 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Η φωνή των Βακχών

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Το μουσικοθεατρικό έργο «Η φωνή των Βακχών» του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, μια ιδιαίτερη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ. Συμμετέχει ο τενόρος Χρήστος Κεχρής και μουσικοί από το ειδικευμένο στη σύγχρονη μουσική σύνολο Ergon Εnsemble. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Κουτλής. Η παράσταση «Η φωνή των Βακχών» αναδεικνύει την ανθρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας δημιουργώντας μια αίσθηση αρχέγονης τελετουργίας. Η ωμότητα στη χρήση των φωνών και των οργάνων οριοθετεί τη βία όπως αυτή ξεκλειδώνεται μέσα από το έργο του Ευριπίδη.

Ergon Ensemble: Κώστας Τζέκος (μπάσο κλαρινέτο), Σπύρος Λασκαρίδης (τρομπέτα), Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι).

18-19 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Κέννυ & Φενού

Studio Mαυρομιχάλη

Ο Κέννυ κι ο Φενού είναι στρατιώτες σε έναν περίεργο πόλεμο, που κρατάει για μέρες, μήνες ή και χρόνια.

Ένα έργο για το απάνθρωπο του πολέμου και τον παραλογισμό των διακρίσεων που πάνε κόντρα στην ανθρώπινη φύση της φιλίας και αλληλεγγύης. Ο Κέννυ κι ο Φενού είναι στρατιώτες σε έναν περίεργο πόλεμο, που κρατάει για μέρες, μήνες ή και χρόνια. Η αλήθεια είναι πως κανείς πια δεν ξέρει με βεβαιότητα. Ο Κέννυ και ο Φενού φυλάνε σκοπιά στη μέση του πουθενά. Ξεχασμένοι σε μια δυστοπία, μοιάζουν τα μόνα ζωντανά πλάσματα που έχουν απομείνει στον κόσμο. Ανήκουν σε αντίπαλες παρατάξεις. Ο Κέννυ είναι Κόκκινος και ο Φενού Μπλε, και όλοι ξέρουν πως οι Μπλε και οι Κόκκινοι ήταν πάντα τους εχθροί. Τα στρατόπεδά τους απλώνονται εκατέρωθεν ενός φυσικού συνόρου που αποκαλούν Ποτάμι, και ίσως κάποτε να ήταν. Πόσο ειλικρινής είναι μια φιλία στην οποία υπάρχουν μυστικά; Και τελικά: Συγχωρούνται όλα όταν υπάρχει αγάπη;

Στο Studio Μαυρομιχάλη, σε σκηνοθεσία Αφροδίτης Φλώρου, με τους: Θύμιο Διαμάντη, Δημήτρη Μπούρα

Από 8 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Θα έχει τα μάτια σου

Θέατρο Κάμιρος

Η παράσταση μεγεθύνει το απόθεμα της ζωής μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου.

Ένας ηθοποιός επισκέπτεται μια ασθενή τελικού σταδίου, δίνοντάς της παραστάσεις κατά παραγγελία, γύρω από το κρεβάτι της, ώσπου σε κάποια παράσταση η ασθενής παίρνει τα ηνία και δοκιμάζει τις υποκριτικές της δυνατότητες. Η παράσταση «Θα έχει τα μάτια σου» μεγεθύνει το απόθεμα της ζωής μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου κι αποστρατεύει μ’ έναν ευφάνταστο τρόπο την επίκληση στην ανάγκη της επιβίωσης που τόσο αδυσώπητα μας έχει καταβάλλει τα τελευταία χρόνια.

Μια υπαρξιακή κωμωδία του Ηλία Κουνέλα στην Κάμιρο, με τους Νάντια Κατσούρα, Ηλία Κουνέλα.

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Emotional Dogs

Bios.Main

Φωτ.: Φένια Κωτσοπούλου

Η Πηνελόπη Μωρούτ επιστρέφει στην αθηναϊκή χορευτική σκηνή με την τρίτη της παράσταση, που θέτει αυτήν τη φορά στο επίκεντρο την έννοια του τραύματος και της διαχείρισής του. Δημιουργεί μια διακαλλιτεχνική παράσταση χορού στο BIOS, η οποία συνθέτει ενεργά επί σκηνής το κινούμενο σώμα, τη διαδραστική σκηνογραφία και τις οπτικοακουστικές προβολές, με σκοπό να προσεγγίσει την ανάκληση ενός τραυματικού γεγονότος ως πράξη θάρρους και να δώσει φωνή σε όλα αυτά που δεν έχουν τη δύναμη να ειπωθούν – οπτικές παραισθήσεις, ακατανόητες αντιδράσεις, επαίσχυντα συναισθήματα.

Μαζί της επί σκηνής ο χορευτής, ηθοποιός και χορογράφος Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου. Τις βιντεοπροβολές υπογράφει η διατομεακή καλλιτέχνις Φένια Κωτσοπούλου.

13-14 Μαΐου και 20-21 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου

Θέατρο Πορεία

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Ένα ακόμη δείγμα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας θα παρουσιαστεί στο θέατρο Πορεία και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Νέο Αίμα». Το έργο της Αργυρώς Βώβου σκηνοθετεί η Δέσποινα-Ντορίνα Ρεμεδιάκη. Ο θάνατος απεργεί και η Γη έχει γεμίσει με… εν αναμονή νεκρούς. Η Σάνα ανυπομονεί να πεθάνει, έχει δοκιμάσει όλες τις μεθόδους αυτοκτονίας, αλλά όλες έχουν αποτύχει, αφήνοντάς τη με ένα γκραν-γκινιόλ «πτώμα». Στην αποβάθρα ενός σταθμού, ο Μίκυ θα της μιλήσει για μια πύλη στον χωροχρόνο, η οποία μπορεί να την οδηγήσει πίσω, στη νύχτα της σύλληψής της. Θα καταφέρει η Σάνα να μπει σε αυτή την τρύπα για να αποτρέψει τη σύλληψή της και να εκμηδενίσει την ύπαρξή της; Ή θα την προλάβει η λήξη της απεργίας; Η απάντηση βρίσκεται κρυμμένη στο σουρεαλιστικό έργο που στάζει μαύρο χιούμορ και λύνεται μέσα στην υπαρξιακή συγκίνηση.

Παίζουν: Χριστίνα Μπρέκου, Φανή Παναγιωτίδου, Διονύσης Πιφέας, Αλέξανδρος Σιάτρας

Από 12 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Ριχάρδος ΙΙΙ*

Θέατρο Olvio

Φωτ.: Υπατία Κορνάρου

Η ομάδα Anima και η σκηνοθέτις Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη ανεβάζουν στο Σύγχρονο Θέατρο με έναν νέο, ανατρεπτικό τρόπο τον «Ριχάρδο III» του Σαίξπηρ σε διασκευή του Ανδρέα Φλουράκη. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο των Ρόδων μεταξύ των οίκων Γιορκ και Λάνκαστερ, η Αγγλία απολαμβάνει μια περίοδο ειρήνης. Όμως, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά, ο Ριχάρδος, καταστρώνει σχέδια εξόντωσης των φυσικών διαδόχων και των αντιπάλων του για να κατακτήσει τον θρόνο της Αγγλίας, σχέδια που στη συνέχεια υλοποιεί με απόλυτη επιτυχία. Έτσι, παρακολουθούμε τη μακιαβελική άνοδο στην εξουσία ενός διεφθαρμένου ανθρώπου και τη σύντομη βασιλεία του, την οποία διακόπτει ο βίαιος θάνατός του.

Παίζουν: Ορέστης Τζιόβας, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης, Ντένια Ψυλλιά, Μαρία Καρακίτσου, Δημήτρης Καραβιώτης, Γιώργος Δεμελίδης, Δανάη Τάγαρη

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Οι Κάλπηδες

Θέατρο Μπέλλος

Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στο θέατρο Μπέλλος.

Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη, ένα παραμύθι γεμάτο φως, ανεβαίνει στο θέατρο Μπέλλος σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου. Τα παλιά τα χρόνια ζούσαν στο νησί της Λέσβου δύο ξακουσμένοι κατεργάρηδες. Ο Ψευτοθόδωρος στη Χώρα και ο Καλπομανώλης στη Συκαμιά. Κόμπαζαν και οι δύο πως κανείς δεν τους παραβγαίνει στην πονηριά και την μπαμπεσιά. Δεν άντεχαν όμως να ακούνε ο ένας για τα κατορθώματα του άλλου κι έτσι ξεκίνησαν να βρουν τον ανταγωνιστή τους, να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν μια και καλή ποιος είναι ο πρωταθλητής στην κατεργαριά. Συναντιούνται στη μέση της διαδρομής και χωρίς να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον ξεγελούν και ξεγελιούνται αμοιβαία, σε μια ευτράπελη σκηνή.

Παίζουν: Ελισσαίος Βλάχος, Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Στη Σκιά του Λούσια

Θέατρο Θησείον

Ένα παράξενο θέατρο σκιών φτιαγμένο από τις φιγούρες των έργων του Νίκου Χουλιαρά.

Ένα παράξενο θέατρο σκιών φτιαγμένο από τις φιγούρες των έργων του Νίκου Χουλιαρά ζωντανεύει το μυθιστόρημά του, «Ο Λούσιας». Μέσα από τη ζωγραφική του ξεπηδούν οι ήρωές του. Ο Λούσιας καθρεφτίζεται στον μπερντέ, διπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται. Στα νερά της λίμνης αντανακλούν οι σκιές μιας παραμορφωμένης πραγματικότητας. Η σκληρότητα και η υποκρισία φανερώνεται μέσα από ένα παιδί-καθρέφτη. Το απολωλός, ο λωλός της πόλης, ο αδύναμος στα μυαλά, ο αλαφροΐσκιωτος απομένει να μάς θυμίζει την τρυφερότητα.

Στο θέατρο Θησείον σε σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή και μουσική Νίκου Βελιώτη με τον παίχτη θεάτρου σκιών Άθω Δανέλλη.

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Κυνήγι Αρουραίων

Studio Μαυρομιχάλη

«Αυτός» και «Αυτή», δύο αρχετυπικοί μα ταυτόχρονα σύγχρονοι και ανθρώπινοι χαρακτήρες, χωρίς όνομα αλλά με σκόπιμα κλισέ, έχουν βγει το πρώτο τους ραντεβού.

Το «Κυνήγι Αρουραίων», του αυστριακού συγγραφέα Peter Turinni, ένα έργο-σκάνδαλο, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Studio Μαυρομιχάλη σε σκηνοθεσία Martin Scharnhorst. «Αυτός» και «Αυτή», δύο αρχετυπικοί μα ταυτόχρονα σύγχρονοι και ανθρώπινοι χαρακτήρες, χωρίς όνομα αλλά με σκόπιμα κλισέ, έχουν βγει το πρώτο τους ραντεβού. Μιλούν για τη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, τον καταναλωτισμό και την ανάγκη τους για φυσική επαφή, σκοτώνοντας πού και πού αρουραίους. Στην προσπάθειά τους για ουσιαστική σύνδεση και εγγύτητα, απογυμνώνουν βίαια και αποφασιστικά τους εαυτούς τους από κάθε τι ξένο, ως την απόλυτη απελευθέρωση, ως τον τελευταίο πυροβολισμό.

Παίζουν: Μαριλένα Καβάζη και Φώτης Λαζάρου

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Πινόκιο

Bios.Main

Ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Χατζάκης, με τους σταθερούς συνεργάτες του Χρήστο Καπενή και Δώρα Παρδάλη, επιστρέφει στο Bios και στον πιο σκοτεινό κόσμο των παραμυθιών.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί από ξύλο, που σκεφτόταν, κινούνταν και μιλούσε όπως όλα τα παιδιά από δέρμα. Ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Χατζάκης, με τους σταθερούς συνεργάτες του Χρήστο Καπενή και Δώρα Παρδάλη, επιστρέφει στο Bios και στον πιο σκοτεινό κόσμο των παραμυθιών, όπου μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων από ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, θεολόγος, ξυλουργός, πλαστικός χειρούργος) οι ηθοποιοί αφηγούνται την ιστορία του Πινόκιο, αλλά και την ιστορία του ανθρώπου μέσα και έξω από το περίβλημά του, σε μια διαφορετική, ντοκιμαντεριστική, ονειρική και άναρχη ανάγνωση του έργου του Carlo Collodi.

Από 17 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

The Philanthropist

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το μουσικοθεατρικό σχήμα Dirty Granny Tales επιστρέφει στο «Μιχάλης Κακογιάννης» με το «The Philanthropist».

Το μουσικοθεατρικό σχήμα Dirty Granny Tales επιστρέφει στο «Μιχάλης Κακογιάννης» με το «The Philanthropist» για να αφηγηθεί σκοτεινά παραμύθια μέσω της μουσικής. Επηρεασμένη από το κλίμα της εποχής, η βρόμικη γριά αυτήν τη φορά δεν μας αφηγείται απλώς ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό παραμύθι. Επανέρχεται με πιο ειρωνική διάθεση σκορπίζοντας ερωτηματικά, μέσα σε ένα σκηνικό που είναι βγαλμένο από τσίρκο του τρόμου. Θέλει να μας στοιχειώσει και να μας προβληματίσει με μια σκοτεινή ιστορία που η χροιά της συνδυάζει το χαμόγελο-γέλιο του Τζόκερ με το ξεκούρδιστο μουσικό κουτί με μεσαιωνικές μελωδίες, γεννημένες σε έναν ρομαντικό κόσμο.

Στη σκηνή οι: Σταύρος Μητρόπουλος, Χριστίνα Συριοπούλου, Μιχάλης Κασβίκης, Γιώργος Σμακ, Διονύσης Ανδριόπουλος

Από 22 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Ένας εχθρός του λαού

Θέατρο Ρεκτιφιέ

Ένα έργο πολιτικό, που αποτυπώνει με ειλικρίνεια και αιχμηρότητα τα ηθικά́ διλήμματα και τις αποφάσεις που κάθε πολίτης και κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει και να πάρει.

Το «Ένας εχθρός του λαού» του Henrik Ibsen, έργο γραμμένο το 1882, σοκάρει με την επικαιρότητά του. Ένα έργο πολιτικό, που αποτυπώνει με ειλικρίνεια και αιχμηρότητα τα ηθικά́ διλήμματα και τις αποφάσεις που κάθε πολίτης και κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει και να πάρει. Στην παράσταση σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη, στη σκηνή του θεάτρου Ρεκτιφιέ, θα παρακολουθήσουμε έξι ηθοποιούς που θα αφηγηθούν και θα αναπαραστήσουν την ιστορία της μικρής παραλιακής πόλης Skien σαν δραματοποιημένο ντοκουμέντο μιας συνέλευσης, όπου όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικοί και προσωπικοί χειρισμοί έρχονται σιγά-σιγά στην επιφάνεια.

Παίζουν: Ειρήνη Αδάμου, Βαγγέλης Αμπατζής, Γιώργος Ζυγούρης, Γιάννης Κατσιμίχας, Στέφανος Λώλος, Σταύρος Τσιτσόπουλος. Μαζί τους εμφανίζονται: Ναταλία-Ανδριάνα Ειρηνάκη, Αναστασία Μπόλλα, Γιώργος Νάτσης, Μελίνα Παούρη, Νεφέλη Παούρη, Νάσια Στρατικοπούλου

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Βάτραχοι

Θέατρο Ροές

Ένα σύγχρονο αφηγηματικό οπτικοακουστικό ντελίριο, μέσα από τη σκηνική σύνθεση ενός ζωντανού escape room.

Η ομάδα Ελλήνων ακροβατών και χορευτών «κι όμΩς κινείται» συνεργάζεται με τον ηθοποιό Γιάννο Περλέγκα στο θέατρο Ροές και παρουσιάζει τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη, ως ένα σύγχρονο αφηγηματικό οπτικοακουστικό ντελίριο, μέσα από τη σκηνική σύνθεση ενός ζωντανού escape room. Το 406, τη χρονιά που αρχίζει με τον θάνατο του Ευριπίδη, τελειώνει με τον θάνατο του Σοφοκλή και περνά μέσα από τις Αργινούσες, ο Αριστοφάνης γράφει τους «Βατράχους». Στους «Βατράχους» ανασκευάζεται κωμικά ο πανανθρώπινος φόβος και το δέος του Κάτω Κόσμου, ιδωμένου ως ένα ταξίδι με καραβάκι, σε άγνωστα νερά, όπου όλα όμως θυμίζουν την καθημερινότητα.

Στη σκηνή: Σουγιουλτζή Χριστίνα, Δαμόπουλος Νώντας, Περλέγκας Γιάννος, Αντωνίου Κλέων, Βασιλείου Φίλιππος, Αθανασοπούλου Μαρία, Μουζάκη Φανή, Λινάρδου Αντιγόνη, Παππά Ιλεάννα, Σολδάτος Πάνος

Από 17 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Αίμα στη σκηνή

Σύγχρονο Θέατρο

Φωτ.: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Η ανατρεπτική κωμωδία του Αμερικανού συγγραφέα και ηθοποιού Τσαρλς Λάντλαμ ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη, με έναν θίασο εξαιρετικών ηθοποιών, που αποτελείται από τους Θάνο Λέκκα, Αλέξανδρο Βάρθη, Ρένα Κυπριώτη, Χρήστο Σταθούση, Φοίβο Μαρκιανό, Μαριλένα Μόσχου, Μάκη Νάνο, στο Σύγχρονο Θέατρο. Αφορά τη ζωή στο θέατρο ενός οικογενειακού θιάσου τρίτης κατηγορίας που βρίσκεται σε κάποια αμερικανική πόλη και πρόκειται να παρουσιάσει «Άμλετ». Μόνο που για τη δεδομένη παράσταση ο θίασος δεν έχει Οφηλία (η ηθοποιός που την ερμήνευε τα βρόντηξε κι έφυγε). Ευτυχώς, μια γηγενής της Λασπούπολης, η Έλφι Φέι, ξέρει τον ρόλο της σαιξπηρικής ηρωίδας από στήθους κι έτσι τον αναλαμβάνει. Επικεφαλής του θιάσου είναι ο Κάρλτον Στόουν ο πρεσβύτερος, κάποτε ένας σπουδαίος Άμλετ, περασμένης ηλικίας και πλέον εντελώς παραιτημένος.

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Farewell / Εν τόπω χλοερώ

Θέατρο 104

Φωτ.: Ευτυχία Βλάχου

Μια μαύρη κωμωδία στο Θέατρο 104 για τις ανεξάντλητες πιθανότητες και τις χαμένες ευκαιρίες. Η νέα παράσταση /περφόρμανς/DIY συναυλία της ομάδας Ντουθ μάς καλεί σε έναν γάμο ή μια κηδεία. Τα σατέν σιδερώθηκαν, ο μπουφές στολίστηκε, τα κρύσταλλα πήραν τη θέση τους και οι χοροί ξεκινούν. Το δεύτερο μέρος ενός ζωντανού sitcom, ένα αυτοτελές επεισόδιο μιας αυτοσαρκαστικής σειράς που γιορτάζει ένα πρόωρο και ανεξήγητο πένθος, το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά σε τούλια, hairspray, παραδοσιακούς χορούς και φθηνή σαμπάνια.

Υπογράφει η ομάδα ΝΤΟΥΘ: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Αντώνης Αντωνόπουλος, Βάσια Ατταριάν, Ευτυχία Βλάχου, Έλενα Γεροδήμου, Ειρήνη Γεωργαλάκη, Εύη Ζαφειροπούλου, Ρωμανός Καλοκύρης, Νίκος Κολιούκος, Μυρτώ Μακρίδη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Eλένη Μιχαλάκη, Προμηθέας Nerattini-Δοκιμάκης, Νίκη Οβάκογλου, Κέλλυ Παπαδοπούλου, Σεραφείμ Ράδης, Ιωάννα Ραμπαούνη, Αλεξάνδρα Ρίμπα, Κατερίνα Ρουσιάκη, Δημήτρης Τάσαινας, Μαρία Φιλίνη, Αλεξία Χρυσοχοΐδου, Ogust

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Ερρίκος στον κύβο

Εxcalibur Bar

Φωτ.: Νίκος Θετάκης

Η θεατρική ομάδα Επτάρχεια παρουσιάζει την κωμωτραγωδία Ερρίκος στον κύβο, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Μαρίας Δαμασιώτη, βασισμένη στα έργα του Σαίξπηρ «Ερρίκος IV (A’ & B’ μέρος)». Σας προκαλεί αναιδέστατα να παρακολουθήσετε μία αυτοτελή ιστορία που συνεχίζεται και την επόμενη μέρα, γιατί οι ιστορίες της ζωής πάντα συνεχίζονται. Στο Εxcalibur Bar, οι Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Αλκιβιάδης Μπακογιάνης, Βασίλης Ντάρμας θέλουν να μπλεχτούν με τους θεατές μαζί στην ίδια ιστορία ειπωμένη από τους Βάρδους του Σαίξπηρ, πίνοντας παρέα μια μπίρα, σ’ έναν χώρο γνώριμο, σ’ έναν χώρο όπου η καθημερινότητα μένει πίσω, ενώ η μουσική και οι κουβέντες είναι δυνατές. Εκεί ακούγονται ανησυχίες, φιλοδοξίες, όνειρα, προβλήματα, βαθιές φιλοσοφίες και χοντροκομμένα αστεία, κομπλιμέντα, φλερτ και προδοσίες.

Από 12 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Ελληνίδα Ιουλιέτα και ο Τούρκος Romeo ερωτεύονται αψηφώντας όλα τα εμπόδια, διδάσκοντας την αξία της αγάπης μέσα από τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ.

Το Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζουν μια ξεχωριστή ανάγνωση της ερωτικής τραγωδίας «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη. Στην τρίγλωσση παράσταση, δύο λαοί-δύο οικογένειες με διαφορετικές θρησκείες και κουλτούρες, ποτισμένοι από μια προαιώνια σύγκρουση, ακολουθούν ένα τυφλό μίσος. Όμως η Ελληνίδα Ιουλιέτα και ο Τούρκος Romeo ερωτεύονται αψηφώντας όλα τα εμπόδια, διδάσκοντας την αξία της αγάπης μέσα από τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ.

Παίζουν: Καλλιόπη Χάσκα, Alp Ünsal, Ρούλα Πατεράκη, Eray Eserol, Νίκος Καραθάνος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Şevki Çepa EfeAkercan, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος.

16-19 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Και λέγε λέγε

Θέατρο Τέχνης

Φωτ.: Εύη Καλογηροπούλου

Το υπέροχο τραγούδι του Στράτου ενέπνευσε τη δημιουργία ενός έργου για τον έρωτα, ανολοκλήρωτου, λάθους, εκτός εποχής, ανεπίκαιρου και ανέντιμου σαν τον έρωτα. Πώς λέμε η άχρηστη πληροφορία της ημέρας; Κάτι τέτοιο. Το «Και Λέγε Λέγε» είναι ένα συνολικό έργο τέχνης που δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνών: κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου, φωτογραφίες του Γιώργου Καπλανίδη και του Τάκη Διαμαντόπουλου, ένα video clip σε τραγούδι του Νίκου Κυπουργού, μια ταινία μικρού μήκους της Λένας Κιτσοπούλου σε κινηματογράφηση της Εύης Καλογηροπούλου. Η σύνθεση όλων αυτών οδηγεί στο έργο που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης, προτείνοντας μια νέα θεώρηση της θεατρικής πράξης πέρα από τα όρια του ίδιου του θεάτρου.

Παίζουν: Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Πάνος Παπαδόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Από 15 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Χρόνος Χώμα Νερό

Θέατρο Μπέλλος

Φωτ.: Υπατία Κορνάρου

Η Βίλια Χατζοπούλου γράφει και σκηνοθετεί στο θέατρο Μπέλλος τη ζωή ενός άντρα σε τρεις διαφορετικές ηλικίες: νέος, μεσήλικας, γέρος. Θα πρέπει, νωρίς, να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Θα αποφασίσει, σύμφωνα με τις ανάγκες της νεότητάς του. Θα δοθεί με πάθος στην κατασκευή της μεγάλης εικόνας του. Θα θρέψει το τέρας της αλαζονείας. Θα απομακρυνθεί από τους ανθρώπους του. Θα πορευτεί αγνοώντας τις δεσμεύσεις και τις αντοχές των στενών σχέσεων. Οι σχέσεις αίματος δεν τον απασχολούν, όσο πασχίζει να δείξει πόσο ικανός είναι. «Μεταφέρονται στενοί δεσμοί μέσω του αίματος. Ακατάλυτοι. Δεν χαλαρώνουν. Δεν λύνονται αυτοί οι δεσμοί».

Παίζουν: Σπύρος Ασημένιος, Μαρία Καλαμποκιά, Αλεξάνδρα Καρώνη, Αγγελική Μπούρα, Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Από 11 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Αλιγάτορες

Θέατρο Γκλόρια

Φωτ.: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά στο Θέατρο Γκλόρια. Στο δυνατό ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά μαζί με τους Αθηνά Χατζηαθανασίου, Σάντυ Χατζηιωάννου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου. Αρκεί μια καταγγελία για ν’ αλλάξει όλη σου η ζωή; Πόσο εύκολα «κατασκευάζεται» μια πληροφορία; Πού ξεκινάει και πού σταματάει η αλήθεια; Πού οδηγεί η πόλωση και η καταδίκη της κοινής γνώμης προτού υπολογιστεί το τεκμήριο της αθωότητας; Ποια είναι τα θύματα και ποιοι οι θύτες; Ποιοι είναι οι «Αλιγάτορες» αυτής της κοινωνίας; Μια γυναίκα προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει και να ανασυνθέσει τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας. Ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας της;

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Άλλες εποχές

Θέατρο Οδού Κυκλάδων

Φωτ.: Κική Παπαδοπούλου

Σε ένα απομονωμένο σπίτι δίπλα στη θάλασσα, η Κέιτ και ο Ντίλι έχουν επιλέξει να μένουν μακριά από την πραγματικότητα. Η εμφάνιση της Άννας, παλιάς φίλης της Κέιτ, μοιάζει εκ πρώτης όψεως σαν μια τυπική επίσκεψη. Όμως, σταδιακά η Άννα λειτουργεί ως καταλύτης στη σχέση του ζευγαριού, αποκαλύπτοντας πως και οι δύο αποκρύπτουν πράγματα για το παρελθόν τους, και κυρίως το ότι θυμούνται και αντιλαμβάνονται τις κοινές τους εμπειρίες εντελώς διαφορετικά. Ποια είναι η Άννα και ποιος ο ρόλος της στη ζωή της Κέιτ; Ποια είναι η πραγματικότητα για το παρελθόν της Κέιτ και του Ντίλι;

Ο Άρης Τρουπάκης στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων σκηνοθετεί το έργο του Πίντερ με τους Δημήτρη Αλεξανδρή, Δέσποινα Κούρτη και Ερατώ Πίσση

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Το Κήτος

Θεάτρο Τέχνης

Φωτ.: Φάνης Παυλόπουλος

Ο ανέκδοτος μονόλογος του Βαγγέλη Ρωμνιού, που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία μόλις 36 ετών, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Ευάγγελου Βογιατζή στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Το «Κήτος» αφηγείται με χιούμορ, ευαισθησία και ωμότητα τη ζωή ενός παχύσαρκου ανθρώπου στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Ένα οδοιπορικό αδυνατίσματος που έρχεται να μας θυμίσει τις φορές που είπαμε «...από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα». Ένας άνδρας και απέναντί του διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, χάπια, μηχανήματα, ινστιτούτα, προσφορές αδυνατίσματος, υποσχέσεις, διαφημίσεις και μοντέλα του Instagram. Το «Κήτος» δεν είναι ένα έργο για την παχυσαρκία. Είναι ένα έργο που με αφορμή την παχυσαρκία μάς καλεί να κοιτάξουμε βαθύτερα στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που προκαλεί και διαιωνίζει το κοινωνικό στίγμα.

Από 17 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Μαρίκες

Θέατρο ΕΛΕΡ

Φωτ.: Μάριος Παραδείσης

Η παράσταση εκκινεί από την ιστορία της Μαρίκας, μιας γυναίκας που έζησε στην ελληνική επαρχία από τη δεκαετία του ’30 έως και τις αρχές του 21ου αιώνα. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα νεανικά της χρόνια –τα οποία συνέπεσαν με την περίοδο του Εμφυλίου– και τις κρυφές συναντήσεις με τον μεγάλο της έρωτα, ο οποίος ήταν αντάρτης στα γύρω βουνά. Ακολούθησε γάμος από προξενιό για να ξεπλύνει την «ντροπή». Με βάση τις μαρτυρίες, η παράσταση αφηγείται ιστορίες γυναικών, που στην πλειονότητά τους υπήρξαν σε βίαια, νοσηρά και τοξικά περιβάλλοντα. Μέσα από τις αφηγήσεις, το χιούμορ και τις προσωπικές τους ανατάσεις, την ευαισθησία και τον αυτοσαρκασμό τους αποτυπώνεται το ατομικό και συλλογικό γυναικείο βίωμα.

Σκηνοθετούν οι Κατερίνα Αδαμάρα και Γιώλικα Πουλοπούλου. Με τις Ιωάννα Ζέρβα, Μαίρη Λογοθέτη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Άννα Μαργαριτίδου, Μαρία Ελένη Παπατριανταφύλλου.

Από 8 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Παλινωδία ή Ορφέας και Ευρυδίκη

Θεάτρο Φούρνος

Φωτ.: Γιώργος Κασσαπίδης

Ένας από τους πιο δημοφιλείς μύθους όλων των εποχών και αγαπημένος των δημιουργών κάθε αιώνα ζωντανεύει ξανά επί σκηνής. Ο Ορφέας και η Ευρυδίκη γνωρίζονται, ερωτεύονται και παντρεύονται, όμως την ημέρα του γάμου τους η Ευρυδίκη πεθαίνει. Ο Ορφέας την αναζητά στον Κάτω Κόσμο θέλοντας να τη φέρει πίσω στη ζωή. Στη σκηνή του θεάτρου Φούρνος, τέσσερις ηθοποιοί εναλλάσσονται στους ρόλους του Ορφέα και της Ευρυδίκης, παρουσιάζοντας με μια σύγχρονη οπτική τον γνωστό μύθο. Μέσα από μια πολυπρισματική αφήγηση, η Βαρβάρα Νταλιάνη εξετάζει την ιστορία όχι μόνο μέσα από τα δραματουργικά και καλλιτεχνικά της διακείμενα, αλλά και μέσα από τις φιλοσοφικές, τελετουργικές και επιστημονικές της προεκτάσεις.

Παίζουν: Γιάννης Κόραβος, Νίκος Κουκάς, Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Λίνα Πάτσιου

Από 9 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Παιδιά του πατρός

Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Ένα έργο που θίγει το θέμα της παιδεραστίας στους κόλπους της Εκκλησίας, την κατάχρηση εξουσίας και τα όρια της πίστης.

Το βραβευμένο και άκρως αιρετικό έργο του Στέφανου Κακαβούλη «Παιδιά του πατρός» ανεβαίνει για τέταρτη φορά τον Μάϊο στο θέατρο Μικρό Γκλόρια. Το έργο θίγει το θέμα της παιδεραστίας στους κόλπους της Εκκλησίας, την κατάχρηση εξουσίας και τα όρια της πίστης. Ένας πρώην καθολικός ιερέας που βίαζε ανήλικα στέλνει επιστολή στα θύματά του να τον συναντήσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο για απολογηθεί για τις πράξεις του. Μόνο τρία θύματα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Δύο γυναίκες και ένας άντρας. Σε όλη τη διάρκεια της αναμονής μαθαίνουμε με τι τρόπο στιγμάτισε τη ζωή και τον χαρακτήρα τους το γεγονός. Θα βρει τη δύναμη να εμφανιστεί ο ιερέας ή θα τους προδώσει ακόμα μία φορά;

Σκηνοθεσία: Στέφανος Κακαβούλης. Παίζουν: Αριστέα Μαρμάρου, Σπύρος Παπαγεωργίου, Νίνα Φραντζεσκάκη, Τάσος Χρυσόπουλος

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Πόθεν έσχες

Θέατρο Βεάκη

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Στο θέατρο Βεάκη, με χιούμορ, ελαφράδα και σκωπτική διάθεση απέναντι σε μια συλλογική μνήμη που είναι γεμάτη αντιφάσεις, η νέα παράσταση της ομάδας 4Frontal, σε σκηνοθεσία Γιώτας Σερεμέτη - Κώστα Φιλίππογλου και πρωτότυπο κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη, αφηγείται την κωμικοτραγική ιστορία ενός απατεώνα που εκμεταλλεύτηκε τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και έγινε το σύμβολο μια ολόκληρης εποχής, η οποία συναντιέται με το σήμερα. Η δεκαετία του 1980 βρίσκει τον νεαρό Φώντα Κουτελάνο, απ’ το χωριό Ξινό Νερό στη Φλώρινα, να ανεβοκατεβαίνει στην πρωτεύουσα με την νταλίκα του και να εφοδιάζει με παράνομη βότκα το νυχτερινό κέντρο της παραλιακής «Προσκύνημα». Εκεί θα συνδεθεί με τον μικροκομπιναδόρο Σάκη Μπούκουρα και τον νεαρό λογιστή Φίλιππο Γενναδίου, ενώ θα ερωτευτεί παράφορα τη λουλουδού Κατρίνα, απ’ το Τσερνομπίλ του Κιέβου.

Παίζουν: Αλέξης Βιδαλάκης, Τάσος Δημητρόπουλος, Θανάσης Ζερίτης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Κατερίνα Πατσιάνη, Τατιάνα-Άννα Πίττα, Πάνος Τοψίδης

Από 11 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Ψιλικά

Εμπορικό Κέντρο Ρέα

Φωτ.: Stephie Grape

Τα «Ψιλικά» είναι μια site specific performance αναζήτησης της ευτυχίας σε έναν κόσμο που πνίγεται μέσα σε έναν σωρό άχρηστων πραγμάτων, από την ομάδα «Στέρεο Νερό» της χορογράφου Εύης Σούλη, στο Εμπορικό Κέντρο Ρέα. Σε ένα νοσταλγικό παρόν όπου αναπολούν τη χαμένη αίγλη, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο σαρκασμό, πικρόχολο χιούμορ για ό,τι πέρασε και ό,τι φοβόμαστε πως έρχεται, μια ομάδα έξι κοριτσιών προσπαθεί να πιαστεί από τα ευτελή και με ημερομηνία λήξης υλικά, όπως και η εφήμερη νιότη τους που τις αποχαιρετά. Με πυξίδα τα κείμενα της Γλυκερίας Μπασδέκη (κλάματα, 2019), η ομάδα μπλέκει ετερόκλητα στοιχεία σε μια προσπάθεια σύνθεσης του καθημερινού και του ποιητικού, στη σουρεαλιστική ατμόσφαιρα ενός ξεχασμένου εμπορικού κέντρου.

Ερμηνεία, συνδημιουργία υλικού: Άγγελος Παπαδημητρίου, Άννη Θεοχάρη, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλενα Μεγγρέλη, Ελπινίκη Σαριπανίδου, Έλσα Σίσκου, Θέμις Χατζή

Από 31 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ

Κάτι διαφορετικό 2

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Φωτ.: Δομνίκη Μητροπούλου

Οι C for Circus σάς καλούν σε μια ξέφρενη γιορτή ζωής και διαφορετικότητας, με την παράσταση «Κάτι διαφορετικό 2», που ανεβαίνει στο Θέατρο Τζένη Καρέζη για λίγες παραστάσεις. Μια παράσταση που σηματοδοτεί την επιστροφή στο σουρεαλιστικό τσίρκο της νεανικής ορμής και αθωότητας, την εμπιστοσύνη στην πολυφωνία της ζωής, την αποδόμηση της κοινωνικής πραγματικότητας και τη συνεχόμενη αλλαγή. Με ένα αυτοσχέδιο σατιρικό βαριετέ, σε πρωτότυπο κείμενο και μουσική, οι C for Circus χτίζουν έναν κόσμο μέσα στον οποίο χωράνε τα πάντα.

Σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Γαβρέλα. Παίζουν: Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Μαρία-Ελισάβετ Κοτίνη, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Παύλος Παυλίδης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης

Από 10 Μαΐου

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ