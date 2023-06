Ξεκινά το 2ο Evia Film Project: Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Το 2ο Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό.

Προβολές, masterclasses, δράσεις για επαγγελματίες, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις στήνουν την πενθήμερη γιορτή του πράσινου σινεμά στη Βόρεια Εύβοια. Το 2ο Evia Film Project θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στην Αγία Άννα, την Αιδηψό και τη Λίμνη. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Evia Film Project ανοίγει με την ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, Μικρόκοσμος στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, αναδιαμορφώθηκε από το Φεστιβάλ και τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και δόθηκε στο κοινό. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, θα είναι παρών στην προβολή και θα συνομιλήσει με το κοινό της Βόρειας Εύβοιας.

Ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, ενώ μία αναπάντεχη προβολή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας.

Το Evia Film Project αναδεικνύει υπέροχες τοποθεσίες της βόρειας Εύβοιας και τις συστήνει στους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας που επιλέγουν τους τόπους γυρισμάτων για μεγάλες παραγωγές από όλο τον κόσμο. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα συναρπαστικό FAM Trip (familiarization trip) για location managers και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν κρυμμένες ομορφιές της βόρειας Εύβοιας που θα μπορούσαν να «πρωταγωνιστήσουν» σε μελλοντικές ταινίες.

Η Αγορά του Φεστιβάλ φιλοξενεί το CIRCLE Women Doc Accelerator, ένα κορυφαίο workshop ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες και θηλυκότητες που ασχολούνται με την κινηματογραφική σκηνοθεσία και την παραγωγή. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ανάπτυξης ντοκιμαντέρ. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Evia Film Project.

Το Evia Film Project φέρνει τη μουσική σε πρώτο πλάνο και προσκαλεί το κοινό σε δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Το Σάββατο 24 Ιουνίου, ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Αιδηψό. Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου και ο Βύρων Τσουράπης. Παράλληλα, την Τετάρτη 21 Ιουνίου, το Evia Film Project γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με ένα πάρτι στη Λίμνη, υπό τους ήχους της μουσικής της μπάντας Αγία Φανφάρα.

Γνωστοί και αγαπημένοι δημιουργοί, καθώς και επαγγελματίες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, μοιράζονται τα μυστικά της τέχνης και της δουλειάς τους με το κοινό της βόρειας Εύβοιας. Τα masterclasses θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Άννα και στην Αιδηψό και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Masterclasses θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, ο Λευτέρης Χαρίτος, η Ελίνα Ψύκου, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, η Ολυμπία Μυτιληναίου, καθώς και ο αυστριακός σκηνοθέτης Χούπερτ Ζάουπερ και η γεωργιανή δημιουργός, Σάλομε Τζάσι.

Το Evia Film Project προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες VR, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

Ανακαλύψτε συναρπαστικά podcast που προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετική οπτική τη σχέση μας με το περιβάλλον και τα ζώα. Ακούστε τα podcast στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, filmfestival.gr

Το Evia Film Project περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά. Ελάτε να δούμε ταινίες, να φτιάξουμε χειροποίητα, οικολογικά παιχνίδια, να εξερευνήσουμε τη μαγεία του σινεμά μέσα από την ιστορία του, να δημιουργήσουμε τις δικές μας κινηματογραφικές αφηγήσεις και να σκηνοθετήσουμε τη δική μας φωτο-ιστορία, παρέα με ένα πάντα.

Το Evia Film Project έχει στόχο να ενισχύσει την τοπική οικονομία με όρους βιωσιμότητας και με σεβασμό στο οικοσύστημα της περιοχής. Αναγνωρίζει το δικό του αποτύπωμα και καλεί το κοινό να ενημερωθεί πάνω σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε.

Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema. Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά.

Το 2ο Evia Film Project επιστρέφει με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κλασικές ταινίες, αλλά και πρόσφατης παραγωγής, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν, προτρέπουν σε δράση, αποκαλύπτουν τις συνέπειες των ανθρώπινων πράξεων, υμνούν τη μαγεία της φύσης και αναδεικνύουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Οι ταινίες θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους Απόλλων της Αιδηψού και Ελύμνιον της Λίμνης, ενώ μία ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας. Παράλληλα, το Evia Film Project προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες VR τεχνολογίας, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

Οι ταινίες του προγράμματος:

Τρίτη 20 Ιουνίου, 21:15 (ταινία έναρξης)

Αλεξάντερ Πέιν

ΗΠΑ, 2017, 135΄

Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη

Ο Μικρόκοσμος προτείνει ένα απίθανο σενάριο ως αντίδοτο στην πληθυσμιακή έκρηξη του πλανήτη: τι θα συνέβαινε αν κάποιοι Νορβηγοί επιστήμονες έβρισκαν τρόπο να συρρικνώσουν τις διαστάσεις ενός μέσου ανθρώπου. Ο μάστορας των «μικρών» αφηγήσεων Αλεξάντερ Πέιν επικεντρώνεται στην ιστορία ενός ζευγαριού (τους ερμηνεύουν ο Ματ Ντέιμον και η Κρίστεν Γουίγκ) που θέλει να ενταχθεί σε μια κοινότητα μικροσκοπικών ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν σε μικρές κοινότητες, φιλικές προς το περιβάλλον. Η ταινία διατυπώνει ένα δαιμόνιο σχόλιο για τις ουτοπίες που ονειρεύονται οι κοινοί θνητοί και την καταστροφική πίεση που ασκούν στο περιβάλλον. Ο Μικρόκοσμος τοποθετεί την κλιματική αλλαγή, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, κάτω από το μικροσκόπιο, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση.

Τετάρτη 21 Ιουνίου, 21:15

Σάλομε Τζάσι

Ελβετία-Γερμανία-Γεωργία, 2021, 91΄

Προβολή παρουσία της σκηνοθέτιδος

Taming the Garden, 2021

Ένας ζάπλουτος, αγνώστων στοιχείων άντρας έχει ένα ασυνήθιστο χόμπι: αγοράζει αιωνόβια δέντρα, ορισμένα εκ των οποίων αγγίζουν το ύψος ενός δεκαπενταώροφου κτιρίου, από παράκτιες κοινότητες της Γεωργίας και τα ξεριζώνει για να τα φυτέψει στον κήπο του. Ωδή στην ανταγωνιστική σχέση ανθρώπου-φύσης και, ταυτόχρονα, ιδιότυπη διερεύνηση της έννοιας της «εκρίζωσης», η ταινία αποτυπώνει τις ανάγκες και τις αξίες της σύγχρονης γεωργιανής (αλλά και της παγκόσμιας) κοινωνίας, ενώ στοχάζεται πάνω στην ακούσια μετακίνηση και την εκούσια στασιμότητα σε έναν πλανήτη που αλλάζει ραγδαία.

Πέμπτη 22 Ιουνίου, 21:15

Χούμπερτ Ζάουπερ

Γαλλία-Αυστρία, 2014, 110΄

Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη

We Come as Friends, 2014