Ξεχωριστό μονοπάτι με γλυπτά θα δημιουργηθεί προς τιμήν του Μικ Ρόνσον

Τα αποκαλυπτήρια πενήντα γιγαντιαίων γλυπτών αρουραίων θα τελεστούν το επόμενο καλοκαίρι για να τιμήσουν τον κιθαρίστα των Spiders From Mars, Μικ Ρόνσον.

Τα αγάλματα ύψους 1,8 μέτρων θα σχηματίσουν ένα μονοπάτι τέχνης στο Χαλ στο ανατολικό Γιορκσάιρ στη Βρετανία ενόψει της 80ης επετείου από τη γέννησή του το 1946.

Ο Μικ Ρόνσον εντάχθηκε στο βρετανικό ροκ συγκρότημα The Rats το 1966 προτού γίνει γνωστός ως ο βασικός κιθαρίστας του Ντέιβιντ Μπόουι. Πέθανε από καρκίνο το 1993 σε ηλικία 46 ετών.

Φωτ.: Mischief of Rats project

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία δήλωσαν ότι ελπίζουν να συγκεντρώσουν έως και 250.000 αγγλικές λίρες για την έρευνα για τον καρκίνο, όταν θα διαθέσουν προς πώληση σε δημοπρασία τα γλυπτά.

Το μονοπάτι με τα γλυπτά Mischief of Rats αναμένεται να δημιουργηθεί τον Απρίλιο του 2025 και να ανοίξει για το κοινό τον Μάιο του 2025 για τρεις μήνες.

Φωτ.: Puffins Galore

Τοπικοί επιχειρηματίες και οργανώσεις έχουν προσκληθεί για να στηρίξουν την πρωτοβουλία με την κάλυψη των εξόδων για τη δημιουργία και τη συντήρηση των αγαλμάτων και την προώθησης της διαδρομής.

«Αυτό είναι το πιο ριζοσπαστικό μονοπάτι γλυπτικής μέχρι τώρα» δήλωσε ο επικεφαλής του πρότζεκτ, Ρικ Γουέλτον.

Ο Μικ Ρόνσον μεγάλωσε στο Χαλ όπου δημιούργησε τη μπάντα The Spiders From Mars. Ο κιθαρίστας, συνθέτης, ενορχηστρωτής και παραγωγός συμμετείχε στα άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972) και «Aladdin Sane» (1973).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, BBC