Ξεχασμένοι Ασσύριοι βασιλιάδες ταυτοποιήθηκαν σε αρχαία κείμενα

Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι ιστορικοί πίστευαν ότι η βασιλική γενεαλογία της Νεοασσυριακής Αυτοκρατορίας ήταν καλά γνωστή. Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι τρεις βασιλιάδες είχαν παραλειφθεί από τα επίσημα αρχεία.

Το εύρημα αυτό ανατρέπει μια από καιρό αποδεκτή άποψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου μεταβίβαζε την εξουσία από τον έναν ηγεμόνα στον επόμενο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cuneiform Studies, είναι έργο των Έκαρτ Φραμ του Πανεπιστημίου Yale και Αλεξάντερ Γιοχάνες Έντμοντς του Πανεπιστημίου του Münster. Οι δύο ερευνητές επανεξέτασαν κατεστραμμένα κείμενα και τα συνέκριναν με άλλα αρχαία αρχεία.

Η έρευνά τους υποδεικνύει τρεις ηγεμόνες που κατείχαν για σύντομο χρονικό διάστημα τον ασσυριακό θρόνο, πριν οι μεταγενέστεροι βασιλείς προσπαθήσουν να τους διαγράψουν από την ιστορία.

Τι ανακάλυψαν οι έρευνες για τους Ασσύριους βασιλιάδες

Για δεκαετίες, οι μελετητές θεωρούσαν τον Κατάλογο των Ασσύριων Βασιλέων ως πλήρη καταγραφή των νεοασσύριων ηγεμόνων. Η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι ο κατάλογος παρουσιάζει μια πιο «καθαρή» εικόνα από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα. Αντί να περιλαμβάνει κάθε βασιλιά, ο κατάλογος φαίνεται να περιλαμβάνει εκείνους που βασίλευσαν αρκετά καιρό ή αρκετά καλά, ώστε να κερδίσουν μια θέση στην επίσημη καταγραφή.

Οι τρεις ξεχασμένοι ηγεμόνες είναι ο Aššur-uballiṭ, ο οποίος βασίλεψε περίπου από το 913 έως το 912 π.Χ., ένας επαναστάτης βασιλιάς ονόματι Tiglath-pileser, ο οποίος κατέλαβε τον θρόνο στην Ασσούρ κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης το 763 π.Χ., και έναν άλλο Shalmaneser, ο οποίος φαίνεται να κυβέρνησε μεταξύ τέλη του 747 και του 745 π.Χ., πριν χάσει την εξουσία από τον μελλοντικό Tiglath-pileser III. Ο καθένας από αυτούς κυβέρνησε για λιγότερο από δύο χρόνια.

Κάθε βασιλιάς άφησε πίσω του ένα διαφορετικό αποδεικτικό στοιχείο. Ο Aššur-uballiṭ εμφανίζεται σε μια επιγραφή σχετικά με τις επισκευές ενός ασημένιου τελετουργικού αγγείου για τον θεό Ασσούρ. Ο επαναστάτης Tiglath-pileser εξέδωσε μια βασιλική παραχώρηση γης σφραγισμένη με τη βασιλική σφραγίδα της Ασσυρίας. Ο νέος Shalmaneser εμφανίζεται στην επιγραφή ενός ανώτερου κρατικού αξιωματούχου. Αυτά τα αρχεία υποδηλώνουν ότι κάθε ηγεμόνας είχε την υποστήριξη ενός μέρους του στρατού, του ιερατείου και της άρχουσας τάξης.

Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία προήλθε από μια κατεστραμμένη πράξη παραχώρησης γης που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. Προηγούμενες μελέτες συνέδεαν το κείμενο με βασιλείς των οποίων οι βασιλείες δεν ταίριαζαν με το καταγεγραμμένο έτος 762 π.Χ. Ο Φραμ κατέληξε σε διαφορετική ερμηνεία της πρώτης γραμμής. Υποστηρίζει ότι το έγγραφο ανήκε σε έναν άλλο Tiglath-pileser, έναν πρίγκιπα που πήρε το βασιλικό όνομα αφού ηγήθηκε μιας εξέγερσης εναντίον του ανιψιού του, του βασιλιά Aššur-dān III.

Άλλες αρχαίες πηγές υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Το Assyrian Eponym Chronicle αναφέρει αναταραχές στην πόλη Ασσούρ κατά τα έτη 763 και 762 π.Χ. Το ίδιο κείμενο καταγράφει μια ηλιακή έκλειψη το 763 π.Χ. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής θεωρούσαν τις εκλείψεις ως προοικονομία δυσκολιών για τους βασιλείς. Μια πανώλη είχε επίσης πλήξει την περιοχή λίγα χρόνια νωρίτερα. Η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στη δημιουργία της κρίσης που επέτρεψε σε αντίπαλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να διεκδικήσουν τον θρόνο.

Ο νέος Shalmaneser φαίνεται να κυβέρνησε κατά τη διάρκεια μιας άλλης ταραχώδους περιόδου, που χαρακτηριζόταν από επιθέσεις από νομαδικές ομάδες. Ο Aššur-uballiṭ φαίνεται να ήταν ο νόμιμος διάδοχος μετά το θάνατο του πατέρα του, πριν όμως ένας άλλος πρίγκιπας καταλάβει τον θρόνο στη θέση του.

Νέοι προβληματισμοί για τους επιστήμονες

Η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτοί οι άνδρες δεν ήταν ξένοι που προσπαθούσαν να καταλάβουν την εξουσία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι τρεις ανήκαν στη βασιλική οικογένεια. Ο καθένας υιοθέτησε ένα παραδοσιακό βασιλικό όνομα μετά την ανάληψη του θρόνου. Ακόμη και κατά τη διάρκεια εμφυλίων συγκρούσεων, το βασιλικό αίμα εξακολουθούσε να έχει σημασία.

Η ήττα τους ακολουθήθηκε από προσπάθειες να εξαλειφθεί η μνήμη τους. Οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι τα ονόματα αφαιρέθηκαν από επιγραφές, αντικαταστάθηκαν από μεταγενέστερους ηγεμόνες ή παραλείφθηκαν από επίσημους καταλόγους βασιλέων και χρονικά. Μια επιγραφή φέρει ακόμη ίχνη του ονόματος του Shalmaneser κάτω από το όνομα του Tiglath-pileser. Ένα άλλο αρχαίο κείμενο περιέχει μια κενή γραμμή όπου κάποτε βρισκόταν το όνομα ενός βασιλιά.

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Αυτές οι προσπάθειες έκρυψαν τους τρεις ηγεμόνες για χιλιάδες χρόνια, αν και δεν κατάφεραν να εξαλείψουν κάθε ίχνος. Βασιλικές παραχωρήσεις, κατεστραμμένες επιγραφές και μεταγενέστερα κείμενα διατήρησαν αρκετά στοιχεία ώστε οι σύγχρονοι μελετητές να ανακατασκευάσουν μέρος της χαμένης ιστορίας.

Τα ευρήματα δεν αλλάζουν το κύριο χρονολόγιο της ασσυριακής ιστορίας μετά το 911 π.Χ., καθώς τα ετήσια αρχεία από εκείνη την εποχή παραμένουν αμετάβλητα. Αλλάζουν, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται τον Κατάλογο των Ασσύριων Βασιλέων. Αντί για έναν πλήρη κατάλογο όλων των ηγεμόνων, η μελέτη υποστηρίζει ότι το έγγραφο χρησίμευε ως επίσημη εκδοχή της ιστορίας, η οποία διαμορφώθηκε από μεταγενέστερους βασιλείς που επέλεξαν ποιοι ηγεμόνες άξιζαν μια θέση στη βασιλική γενεαλογία.

Η έρευνα θέτει επίσης ένα νέο ερώτημα για τους ιστορικούς. Εάν αυτοί οι ηγεμόνες γίνουν ευρέως αποδεκτοί, διάσημοι βασιλείς όπως ο Tiglath-pileser και ο Shalmaneser ενδέχεται να χρειαστούν νέα αρίθμηση. Είτε αυτά τα ονόματα αλλάξουν είτε παραμείνουν τα ίδια, η μελέτη σκιαγραφεί μια πολύ λιγότερο τακτοποιημένη εικόνα της Νεοασσυριακής Αυτοκρατορίας από ό,τι οι μελετητές αποδέχονταν για γενιές.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine