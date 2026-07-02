Ξέχασαν πίνακα αξίας έως 150.000 ευρώ στον δρόμο - Τον «έσωσε» άνδρας που του άρεσε η κορνίζα

Ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα πολύτιμο έργο του Ισπανού ζωγράφου Χοακίν Σορόγια, το οποίο είχε χαθεί στη Σεβίλλη, εντοπίστηκε τελικά με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο. Ο άνθρωπος που το βρήκε δήλωσε στην αστυνομία ότι θεώρησε πως επρόκειτο για πίνακα που κάποιος είχε πετάξει στον δρόμο και το πήρε μαζί του επειδή του άρεσε η κορνίζα.

Ο Αντρές Ουρτάδο βρισκόταν στη Σεβίλλη με την οικογένειά του για το Σαββατοκύριακο, όταν εντόπισε τον πίνακα ακουμπισμένο στον δρόμο. Δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για έργο του Σορόγια, ενός από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, γνωστού κυρίως για τις φωτεινές θαλασσινές σκηνές του.

Ο πίνακας ανήκε σε οικογένεια της Σεβίλλης, η οποία τον είχε στην κατοχή της εδώ και πολλά χρόνια και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνήθιζε να τον παίρνει μαζί της στις διακοπές. Το περασμένο Σάββατο, η οικογένεια σκόπευε να τον τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ πριν φύγει για την παραλία, όμως μέσα στη βιασύνη τον άφησε ακουμπισμένο σε έναν τοίχο και αναχώρησε.

Όταν τα μέλη της οικογένειας κατάλαβαν τι είχε συμβεί, επέστρεψαν, αλλά ο πίνακας είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι ιδιοκτήτες άρχισαν να αναζητούν το έργο, τοποθετώντας αφίσες στις οποίες έκαναν λόγο για έναν πίνακα «μεγάλης συναισθηματικής αξίας». Απέφυγαν, ωστόσο, να αναφέρουν ότι επρόκειτο για έργο του Σορόγια ή να αποκαλύψουν την οικονομική του αξία.

Στο μεταξύ, ο Ουρτάδο είχε μεταφέρει τον πίνακα στη Μούρθια, περίπου 525 χιλιόμετρα μακριά από τη Σεβίλλη. Εκεί άρχισε να ψάχνει περισσότερες πληροφορίες για το έργο, χρησιμοποιώντας αρχικά τεχνητή νοημοσύνη. Όταν είδε ότι τα αποτελέσματα παρέπεμπαν σε πολύ υψηλές τιμές, επικοινώνησε με οίκο δημοπρασιών στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδικοί του απάντησαν πολύ γρήγορα ότι το έργο ήταν αυθεντικός Σορόγια. Η αξία του πίνακα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και τις 150.000 ευρώ.

Η επιστροφή στους ιδιοκτήτες

Όταν ο 57χρονος είδε την είδηση για τον «κλεμμένο» πίνακα, αναγνώρισε αμέσως το έργο από τη φωτογραφία που είχαν δώσει οι ιδιοκτήτες. Τότε επικοινώνησε με την αστυνομία, εξηγώντας ότι δεν τον είχε κλέψει, αλλά τον είχε βρει στον δρόμο και πίστευε πως κάποιος τον είχε εγκαταλείψει.

Η αστυνομία επέστρεψε πλέον τον πίνακα στην οικογένεια στη Σεβίλλη, η οποία φέρεται να υποσχέθηκε στον Ουρτάδο ένα μικρό δώρο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες τού εξήγησαν πως εκείνη την ημέρα υπήρχε έντονη κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα κορνάριζαν και μέσα στην αναστάτωση άφησαν τον πίνακα πίσω τους.

Το περιστατικό θυμίζει άλλη υπόθεση με χαμένο έργο τέχνης στην Ισπανία. Τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές αναζητούσαν μια μικρή νεκρή φύση του Πικάσο, αξίας 600.000 ευρώ, η οποία φαινόταν να έχει εξαφανιστεί κατά τη μεταφορά της από τη Μαδρίτη σε έκθεση στη Γρανάδα.

Το έργο εντοπίστηκε τρεις εβδομάδες αργότερα, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε φύγει ποτέ από τη Μαδρίτη. Ένας γείτονας του ιδιοκτήτη το είχε πάρει κατά λάθος, θεωρώντας πως επρόκειτο για ξεχασμένη παράδοση, και το είχε κρατήσει για να το προστατεύσει.

Με πληροφορίες από Guardian